Serie B – Si mette malissimo per il Bari | Radrizzani si ritira | adesso c’è solo un modo

Eleven Sports sfida BT e Sky nel Regno Unito : trasmetterà anche la Serie A : Eleven Sports prova a sfidare BT e Sky in Gran Bretagna: acquisiti i diritti della Serie A e della Liga. L'articolo Eleven Sports sfida BT e Sky nel Regno Unito: trasmetterà anche la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Parma - si mette davvero male per gli emiliani : a rischio addirittura la promozione in Serie A : Nel Caso in cui i giudici del Tfb dovessero accogliere le durissime richieste dell’accusa, il Parma potrebbe addirittura perdere la serie A Il Caso Parma entra nel vivo, oggi infatti andrà in scena una riunione tra il procuratore federale Giuseppe Pecoraro e i suoi collaboratori, incaricati di seguire da vicino la questione. Al centro del dibattito dei federali ci sono i messaggi Whatsapp inviati da Calaiò e Ceravolo a due giocatori dello ...

DAZN : dove vedere le altre partite di Serie A che Sky non trasmette nei prossimi 3 anni - : Gli appassionati di sport potranno guardare i loto match preferiti da Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Caratteristica che piacerà agli appassionati sportivi è la semplicità d'...

Serie C : Mike Piazza mette in vendita la Reggiana : Mike Piazza e’ pronto a vendere la Reggiana. L’ex asso del baseball americano che aveva rilevato il club granata solamente due anni fa, ha manifestato la volonta’ di cedere la societa’, attraverso una nota ufficiale, anticipata dalla Gazzetta di Reggio. Una decisione che sarebbe maturata anche dopo la cocente delusione di Siena, dove la squadra e’ stata sconfitta con un rigore discutibilissimo nei quarti di finale ...

Grey's Anatomy 14 - Krista mette ordine e si riparte di slancio (verso il Series finale?) [SPOILER ALERT!] : La morale scelta per chiudere la stagione 14 è ' Healthy love is everything'. Per me potrebbe essere "Krista Vernoff cleaned up the mess": questo, a mio avviso, è infatti il claim della 14esima stagione di Grey's Anatomy, appena conclusasi negli USA. Il post è pieno di spoiler quindi suggeriamo a chi non l'ha vista tutta di riservarsi la lettura al termine della messa in onda italiana.prosegui la letturaGrey's Anatomy 14, Krista mette ...

God of War : la Serie Director's Commentary ci permette di ascoltare il commento di Cory Barlog : God of War è uscito da ormai qualche settimana, la maggioranza degli appassionati avranno senz'altro portato a termine l'ultima grande fatica degli studi di Santa Monica, per cui quale occasione migliore per riassaporare il gioco prendendolo da una prospettiva diversa?Come riporta VG247, è ora disponibile su canale YouTube di PlayStation la serie Director's Commentary che ci permette di ascoltare il commento del creative director del gioco, Cory ...

NASA potrebbe permettere l'uso di fonti di energia nucleari per le prossime missioni della Serie Discovery : ... elencando di seguito i progressi avuti in un gran numero di missioni ma anche e soprattutto commentando la proposta di bilancio di NASA per il 2019 che destina 2,2 miliardi di dollari alla scienza ...

Diritti tv - annullato bando Mediapro/ Sospensione confermata e nuove ipotesi : chi trasmetterà la Serie A? : Diritti tv, annullato bando Mediapro: pochi minuti fa è giunta la decisione del Tribunale di Milano, che ha confermato la Sospensione, "tutto da rifare"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:22:00 GMT)