Serie B | giornata drammatica | falliscono Bari e Cesena Altri club tremano

Diritti tv Serie A 2018-2019 : accordo Mediaset-DAZN - tre partite a giornata su Premium. Dove si vede il campionato? C’è anche Sky : Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio nella giornata della Finale dei Mondiali. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così gustarsi alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto ...

Softball - Serie A1 : i risultati della nona giornata - quarta di ritorno. Perdono una partita le seconde dei due gironi Caronno e Forlì : Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì. GIRONE A Collecchio-Saronno Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le ...

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Softball - Serie A1 : i risultati della settima giornata - seconda di ritorno. Nel Girone B Bussolengo perde l’imbattibilità - nel Girone A Bollate ancora imbattuta : Si è disputata nel weekend la settima giornata, seconda del Girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. Fa notizia la perdita dell’imbattibilità di Bussolengo, superata da Forlì nel secondo dei due match del fine settimana. Rischia parecchio anche Bollate, che si salva al penultimo inning del secondo match contro Collecchio. Di seguito i risultati dei due gironi: Girone A Nuoro-Saronno Una vittoria per parte nella ...

Baseball - Serie A1 : tutti i risultati della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A1: classifica, risultati e cronaca del sabato sera Tutto secondo copione per UnipolSai Bologna, che comunque non ha vita facile col Padova, Rimini, trascinato da un Nicola Garbella autore di 2 fuoricampo, e San Marino che firmano l’en-plein con la seconda vittoria del weekend nella prima giornata di ritorno. Il Nuova Città di Nettuno invece espugna il ‘Nino Cavalli’ ...

Baseball – Serie A1 - tutti i match della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato di Baseball Serie A1 Torna a pieno regime il campionato di Serie A1 Baseball che si appresta ad iniziare il girone di ritorno della regular season. I dominatori della prima parte della stagione, la UnipolSai Bologna e il Rimini, reduci rispettivamente dal terzo e dal secondo posto in Coppa Campioni, affrontano rispettivamente il Tommasin Padova e il Nettuno City per continuare la cavalcata verso i ...

DIRITTI TV Serie A/ 7 partite a Sky e 3 a Perform per ogni giornata : Si aprono le buste per i DIRITTI tv della SERIE A: per il prossimo triennio tre pacchetti previsti e ciascuna piattaforma può presentare offerte per un massimo di due. Si va verso l'accordo?(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:51:00 GMT)

Squalificati Serie B : una giornata a Pinato e Varnier : Un turno di squalifica a Pinato (Venezia) e Varnier (Cittadella). Queste le decisioni prese oggi dal giudice di Serie B dopo il ritorno delle semifinali play-off disputate ieri e che ha visto eliminati entrambi i club veneti. I giocatori sconteranno squalifica nella prossima stagione. L'articolo Squalificati Serie B: una giornata a Pinato e Varnier sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata a Torino. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio a Torino si è disputata la terza tappa della Serie A2018 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE # GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.050 1. Desiree Carofiglio Reale Torino 54.850 3. Elisa Iorio Brixia ...

Squalificati Serie B : una giornata a Settembrini : Un solo giocatore è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo l’andata delle semifinali dei playoff. Si tratta di Andrea Settembrini del Cittadella, già diffidato e ammonito per simulazione durante la partita di ieri con il Frosinone. L'articolo Squalificati Serie B: una giornata a Settembrini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Baseball - Serie A1 2018 : prima contro prima nell’ultima giornata del girone di andata : Ultima giornata del girone di andata: le due prime, alla pari in classifica, una contro l’altra. Se fosse stata preparata a tavolino non sarebbe venuta così bene. Unipolsai contro Rimini, domani sull’Adriatico e venerdì a Bologna, anticipando il programma di un giorno per gli impegni della prossima settimana in Coppa dei Campioni. Con la terza a quattro partite e la quinta (per dirla giusta le due quarte a pari merito) a cinque, se ...