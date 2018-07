: Stupro, Cassazione: no aggravante se vittima si ubriaca di sua volontà - SkyTG24 : Stupro, Cassazione: no aggravante se vittima si ubriaca di sua volontà - HuffPostItalia : Cassazione: 'Se la vittima di uno stupro si ubriaca di sua volontà, non c'è aggravante' - MediasetTgcom24 : Cassazione, se la vittima si ubriaca lo stupro è senza aggravante #stupro -

La Cassazione ha rinviato a nuovo processo per la determinazione della pena, per un caso di strupo nel quale la vittima aveva assunto volontariamente alcol,tanto da ridurla in uno stato "nel quale non riusciva ad autodeterminarsi" I magistrati hanno escluso l'aggravante del caso di uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. La donna era andata a cena con due uomini 52enni e al Pronto soccorso aveva descritto confusamente la violenza.(Di lunedì 16 luglio 2018)