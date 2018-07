Se mio figlio fosse malato come il tuo | non ce la farei La risposta di Elena

Mariam : «mio figlio era in mare e io pregavo per lui» : «Era notte fonda quando ho sentito i suoi passi muoversi verso la porta di casa. Ho tenuto gli occhi chiusi, non volevo vederlo andare via. Poi un nodo alla gola e le lacrime, tantissime. Sapevo dove Amar stava andando, sapevo che forse non l’avrei più rivisto. Diverse volte aveva parlato del suo desiderio di lasciare il Paese, la Tunisia. Diceva che qui non aveva niente, la polizia aveva distrutto il suo negozio di fotografia perché aveva ...

"Se mio figlio fosse malato come il tuo..." E la Santarelli risponde alla fan : 'Giacomo ha la stessa età di mio figlio, se dovessi pensare a quello che ha Giacomo credo che potrei non farcela'. È il messaggio che una fan ha scritto a Elena Santarelli dopo che la showgirl ha ...

Un ragazzo insulta Salvini su Instagram - lui replica : “Fossi mio figlio ti darei due sberle” : Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio decide di rispondere via Instagram a un insulto di un ragazzo: "Spero per te che l'educazione prima o poi arriverà, ma fossi mio figlio ti avrei dato un paio di sberle". E poi posta la foto su Facebook ricevendo migliaia di commenti dalla sua community.Continua a leggere

Salvini insultato via social : "Se fosse mio figlio - due sberle" : "Se mio figlio si rivolgesse così ad un'altra persona, due sberle non gliele toglierebbe nessuno . Cresci bene ragazzo, l'educazione arriverà, spero". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Tredici Pietro - il figlio di Morandi - raggiunge 1mln di views : "Senza il mio cognome chi mi cagava?" : Anche Pietro Morandi, il figlio di Gianni, è sbarcato nella musica. Lo ha fatto il mese scorso con un pezzo (davvero molto carino) dalle sonorità trap intitolato Pizza e Fichi. La canzone, lanciata con il nome d'arte Tredici Pietro, ha raggiunto il milione di visualizzazioni in così poco tempo: un successo. Il segreto? Il giovane rapper sembra non averne dubbi: "È diventata hit quando hanno uscito il nome. Se no chi mi cagava (e comunque ...

Aurelia : «Dopo tre anni mio figlio ha chiesto se ero io la sua mamma» : «L’ho lasciato che non aveva due anni. L’ho lasciato con la nonna paterna e lo zio mentre io venivo da sola in Italia. Io, Aurelia, avevo 23 anni nel 2006 e sono stata per tre anni interi senza vederlo. Io ero in Italia, lui in Ucraina, a 300 chilometri da Odessa vicino alla Romania. Lo sentivo solo al telefono e poi abbiamo comprato una videocamera. La nonna gli faceva dei filmati e mi mandava i cd. Ancora non c’erano Skype e le ...

ELENA SANTARELLI FURIOSA SUI SOCIAL/ Foto : "Il tumore di mio figlio Giacomo? Non l'ha cambiato" : Elensa SANTARELLI, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del tumore del figlio, ma le sue parole vengono travisate.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:55:00 GMT)

Elena Santarelli furiosa sui social/ Foto : "Per mio figlio Giacomo - intuito materno e tante lacrime" : Elensa Santarelli, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del tumore del figlio, ma le sue parole vengono travisate.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Elena Santarelli : "Il tumore non ha cambiato mio figlio. Giacomo corre - mangia e ride" : Da quel maledetto 30 novembre scorso la vita di Elena Santarelli, Bernardo Corradi e quella del loro figlio Giacomo è cambiata. Quel giorno, purtroppo, hanno scoperto che il loro piccolo di 9 anni ha ...

«Tutto il bene - figlio mio…» - gli auguri di mamma Dolores a Cristiano Ronaldo : «Tutto il bene figlio mio, ti auguro il meglio per la nuova tappa della tua vita». C’è un pallone che accompagna questo messaggio su Instagram. Non poteva essere altrimenti visto che a scriverlo è stata ma mamma di Cristiano Ronaldo. Nella foto il campione portoghese è con Maria Dolores dos Santos Aveiro, la donna da sempre più importante della sua vita. https://www.instagram.com/p/BlI9DEAHwLq/?hl=it&taken-by=Doloresaveiroofficial Brindano ...

Elena Santarelli : "Non ho mai pianto di fronte a mio figlio Giacomo. Non l'ho mai trattato da malato" : Non ha mai pianto davanti al figlio, neanche nei momenti peggiori. Elena Santarelli parla per la prima volta ad un giornale del tumore del piccolo Giacomo e di come la famiglia abbia affrontato il tutto con il sorriso. Al Corriere della Sera ha spiegato di non aver mai versato una lacrima di fronte a lui: "Mai, mai, mai. A volte, mi chiedo: com'è possibile? Ma in certi frangenti, la forza arriva. Io non ho mai trattato mio figlio da ...

Elena Santarelli zittisce gli haters : "Non vivi a casa mia e non conosci il rapporto con mio figlio" : Elena Santarelli non si è mai tirata indietro nel parlare di suo figlio, della sua malattia e delle terapie alle quali si sta sottoponendo il piccolo guerriero. Elena Santarelli non ha mai avuto paura ...

Elena Santarelli : “Ecco perché ho raccontato la malattia di mio figlio” : In queste ore Elena Santarelli sta rispondendo alle domande più curiose dei follower che, su Instagram, le chiedono qualcosa di più sulla sua vita, professionale e privata. Dai consigli su come faccia a...

Il campo estivo della parrocchia diventa un incubo - la denuncia : 'mio figlio buttato fra le ortiche' : 'Gli altri animatori gli avevano detto che stava esagerando, ma è solo quel ragazzo che ha sbagliato, non è giusto che la colpa ricada sulla parrocchia. Mio figlio vuole tornare a fare questa ...