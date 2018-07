Scrivere aforismi ascoltando Mozart

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) StoWolfgang Amadeusin questo momento, la speranza è quella di diventare più intelligente, pare che la sua musica abbia degli effetti positivi sui neuroni. In effetti sto iniziando a sentire una specie di solletico cerebrale. Dato che mi presento a voi come “filmmaker e aforista“, penso che sia giusto provare auna serie di. Glisono orizzonti di pensiero condensato. Vediamo che cosa ne esce fuori,: non tradirmi!iani Tresulla vita 1. Quando mi sento giù frequento posti malfamati per sentirmi dire: “O la borsa o la vita!”. Davanti a un ladro risponderei: “La vita, la vita, sempre la vita!”. E morirei felice. 2. Vivere è una perdita di tempo. Solo i morti non hanno più tempo da perdere, ma vallo a spiegare a chi scrive negli annunci “astenersi perditempo”. 3. Vivi ...