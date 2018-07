Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino Ultime notizie | stop di 24 ore contro i

Sciopero dei trasporti - presidio ai varchi portuali. Ma la viabilità regge | : Lavori di Rfi per la realizzazione della nuova linea del Terzo valico. Presidi dei camionisti da Sampierdarena a Voltri

Sciopero dei trasporti - presidio ai varchi portuali. Ma la viabilità regge : Lavori di Rfi per la realizzazione della nuova linea del Terzo valico. Presidi dei camionisti da Sampierdarena a Voltri

Roma - traffico in tilt per lo Sciopero dei trasporti : code sul Gra : traffico in tilt sul raccordo anulare di Roma anche per lo sciopero dei trasporti. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code dalla Nomentana alla Roma-Fiumicino; in esterna ...

Venerdì nero per i trasporti : via allo Sciopero Trenord : Venerdì nero per i trasporti a Milano e in Lombardia. È scattato alle 9 lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub che coinvolge i treni del servizio...

Trasporti aerei - previste due giornate di Sciopero il 20 e 21 luglio : È luglio e chi va in ferie non vuole problemi, vuole godersi spensieratamente ogni minuto di stacco dai problemi della vita quotidiana. Tuttavia, per chi viaggia abitualmente a bordo degli aerei, in due giornate venerdì 20 e sabato 21 o in alcune fasce orarie di tali giorni, qualche disagio potrebbe averlo, ragion per cui sara' importante memorizzare le giornate di sciopero previste dal calendario, onde evitare di avere qualche piccola ...

Sciopero dei trasporti : venerdì 6 luglio a rischio autobus - tram e metro per 24 ore : Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Ugl e per l'...

Sciopero trasporti - a Napoli la protesta dei lavoratori Anm : 'De Magistris dimettiti' : Agenzia Vista, Napoli, 22 giugno 2018 Anm la protesta dei sindacati sotto Palazzo San Giacomo, sindaco dimettiti I lavoratori del trasporto pubblico dell'Anm protestano sotto Palazzo San Giacomo ...

Sciopero trasporti ATAC A ROMA/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Sciopero dei trasporti. ENAV resta aperta al dialogo con i sindacati : Teleborsa, - Venerdì nero per il trasporto pubblico con scioperi previsti in tutta Italia , oggi 8 giugno. Il Trasporto ferroviario si è fermato dalle 22.00 di ieri 7 giugno alle 07.00 di oggi 8 ...

Sciopero trasporti - aerei e mezzi pubblici a rischio : Disagi oggi per lo Sciopero dei trasporti. Agitazioni per chi viaggia in treno, in aereo o con i mezzi pubblici. Terminato lo stop delle ferrovie indetto dalle 22 alle 6, per chi viaggia in aereo, ...