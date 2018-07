Sciopero contro l' acquisto di Ronaldo | Fca | E' stato un flop

Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino/ Ultime notizie : stop di 24 ore contro i 260 licenziamenti : Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino: stop di 24 ore di tutti i mezzi pubblici contro i 260 licenziamenti annunciati dall'azienda entro il 2019. Fasce orarie di garanzia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:09:00 GMT)

FCA : “Un flop lo Sciopero contro CR7 : si sono fermati solo 5 dipendenti su 1.700” : "Le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop", spiega un portavoce di FCA. L'articolo FCA: “Un flop lo sciopero contro CR7: si sono fermati solo 5 dipendenti su 1.700” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nicaragua: indetto sciopero di 24 ore contro il governo Ortega

TORINO - nessun dipendente dello stabilimento di Pomigliano e del Centro logistico di Nola ha scioperato questa mattina nell'ambito delle iniziative di protesta promosse davanti allo...

In Nicaragua è stato organizzato uno Sciopero generale contro il presidente Daniel Ortega : Oggi in Nicaragua è stato organizzato uno sciopero generale, come parte della protesta contro il presidente Daniel Ortega che da decenni controlla di fatto il paese. Qualche giorno fa Ortega ha fatto detto che non intende indire elezioni anticipate, come The post In Nicaragua è stato organizzato uno sciopero generale contro il presidente Daniel Ortega appeared first on Il Post.

Melfi - Sciopero contro acquisto Ronaldo : 17.25 sciopero indetto dall'Unione Sindacale di Base (Usb) da domenica sera fino a martedì,a Melfi, per protestare contro l'acquisto milionario della Juventus del calciatore Cristiano Ronaldo. "Di fronte a tanta iniquità non si può non scioperare",così nel volantino. "E'inaccettabile che l'azienda,mentre continua a chiedere ai lavoratori di Fca e Cnh Industrial enormi sacrifici a livello economico, decida di spendere centinaia di milioni di ...

I lavoratori Fiat degli stabilimenti di Pomigliano e Melfi protestano per lo stipendio stellare del calciatore, 31 milioni netti. Gli scioperi lunedì e venerdì.

Skyguide : Sciopero controllori dal 23 luglio : I controllori del traffico aereo di Skyguide scenderanno in sciopero lunedì 23 luglio. L'agitazione concernerà in particolare il centro di controll...

Dopo l'iniziativa delle magliette rosse contro la chiusura dei porti, è il mondo ecclesiastico a voler lanciare un messaggio in favore dei Migranti con il 'Digiuno di giustizia': uno sciopero della fame a staffetta che durerà 10 giorni per esprimere la contrarietà rispetto alle politiche del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti.

Roma – L'ex deputata Ileana Argentin ha iniziato oggi uno sciopero della fame "a nome della disabilita' Romana" per chiedere al Campidoglio di sistemare le strade e permettere a chi si muove in carrozzina di spostarsi autonomamente. L'esponente Dem e presidente dell'associazione Aida, sentita dall'agenzia Dire, ha precisato di aver voluto procedere nonostante il parere negativo del suo medico,

Roma – Di seguito quanto detto da Carlo Rienzi, presidente del Codacons. "La situazione rifiuti a Roma è già drammatica- spiega Rienzi -. Come ogni anno in questo periodo si registrano problemi in tutta la città. Con la spazzatura che si accumula lungo le strade e rimane giorni a marcire sotto al sole. Quanto sta avvenendo nelle ultime ore nella capitale

Perché lo Sciopero dei controllori di volo a Marsiglia interessa l’Italia : Sabato 30 giugno e domenica primo luglio gli addetti al controllo dei voli a Marsiglia hanno indetto uno sciopero, supportato dall’Unsa-Icna, la maggiore sigla sindacale della categoria che ha però chiesto alle compagnie di volo di escludere la rotta ma di non cancellare i voli. Una situazione che può generare ritardi fino a 45 minuti e che costerà la cancellazione di diversi voli, soprattutto delle compagnie low cost che usano l’hub ...