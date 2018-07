Schiavi nei campi | sfruttava i suoi operai per pochi euro all' ora

Migranti - “patto criminale tra Italia e Libia : nei lager sul Mediterraneo torture - stupri e Schiavi. L’Europa apra gli occhi” : L’inferno esiste ed è in Libia. Dove centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini vengono ogni giorno torturati nel fisico e annientati nella mente. Proprio come nei campi di concentramento nazisti. Sepolti vivi e dimenticati in quell’enorme buco nero che è diventata la Libia dopo gli accordi dell’estate 2017 tra il governo Italiano guidato da Paolo Gentiloni e quello di Fayez Al Sarraj. Quell’intesa, definita “disumana” dalle Nazioni Unite, ...

Vasto - 16enne violentata e ridotta in Schiavitù per due anni : arrestati due coetanei. “La ricattavano con dei video” : violentata e ridotta in schiavitù per due anni, con la minaccia di diffondere le immagini di quegli abusi ripresi a sua insaputa. È l’incubo vissuto da una studentessa 16enne di Vasto, in provincia di Chieti, che dopo quasi due anni ha trovato il coraggio di denunciare quello che aveva subito da due ragazzi di circa 17 anni. I due minorenni sono stati arrestati e si trovano all’istituto di Casal del Marmo di Roma, in attesa di essere ...