Scherma | Mondiali 2018 | le favorite della spada Gara aperta | Mara Navarria cerca

(Di lunedì 16 luglio 2018) Giovedì scatteranno a Wuxi (Cina) idi, in cui i migliori atleti del mondo si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Sulla carta nellafemminile vivremo una, visto che non c’è stata una vera dominatrice nella stagione e ci potrebbero essere anche delle sorprese. Andiamo quindi a scoprire le possibili. L’azzurrasi presenterà aicome numero uno del ranking mondiale. La 32enne di Udine in questa stagione ha conquistato due vittorie e un secondo posto in Coppa del Mondo, ma poi ha deluso agli Europei di Novi Sad, uscendo di scena ai sedicesimi. Per lei questa sarà la grande occasione per riscattarsi e centrare finalmente una medaglia.possiede sicuramente le qualità per raggiungere la finale, ma per farlo dovrà riuscire a gestire la pressione dell’evento. Nella rassegna continentale ha deluso ...