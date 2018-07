Sbarcati a Pozzallo i 450 migranti

: 14 bambini e 43 donne migranti sono appena sbarcati a #Pozzallo. Sono molto provati per il caldo e la lunga attesa… - crocerossa : 14 bambini e 43 donne migranti sono appena sbarcati a #Pozzallo. Sono molto provati per il caldo e la lunga attesa… - Agenzia_Ansa : A #Pozzallo i primi #migranti sbarcati. #Salvini: 'Facciamo scendere dalle navi donne e bimbi' #VIDEO - ilpost : I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo -

giunti a(Rg) sulle navi Monte Sperone e Protector sono stati tutti. Prima i 184uomini della Protector e successivamente anche i 209della Monte Sperone. Ora sono al lavoro i funzinoari e il personale della Prefettura e della Questura per i ricollegamenti deinegli altri paesi europei. "E' opportuno un celere incontro con il ministro Salvini per discutere e approntare ogni dettaglio per il futuro", ha detto il sindaco di, Ammatuna che sta seguendo le operazioni.(Di lunedì 16 luglio 2018)