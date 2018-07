Sbarcano i 450 migranti a Pozzallo | tutti negli hotspot in attesa di essere smistati

Pozzallo - 450 migranti Sbarcano a Pozzallo : ok del Viminale : "E' una vittoria politica", ha commentato il ministro dell'interno, Matteo Salvini. Fino alla decisione del Viminale, il pattugliatore della Finanza Monte Sperone e la Protector di Frontex eramo ...

