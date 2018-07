Sarri | prima intervista in inglese | ' Per sempre grato al Napoli'

Sarri in inglese - ecco la prima intervista al Chelsea : 'Guardiola un amico - qui per vincere' : un Maurizio Sarri dalla rigorosa conversazione in inglese quello che si è sottoposto alla prima intervista ufficiale di Chelsea TV, canale ufficiale del club. Accantonando qualche ironia sui social, ...

Sarri al Chelsea - ma prima una strana imposizione di De Laurentiis : la clausola “anti big del Napoli” : Abramovich e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per l’approdo di Sarri al Chelsea, con tanto di clausola che tutela il Napoli in chiave mercato Sarri al Chelsea, affare fatto. Una lunga trattativa quella che ha visto protagonista il tecnico, il Chelsea di Abramovich e la sua ex squadra, il Napoli. prima dell’esonero di Conte e dell’arrivo di Sarri al Chelsea infatti, sono passati diversi giorni di calde ...

Sarri-Chelsea - vicina l'ufficialità : la prima richiesta è Higuain : Il tecnico toscano è a un passo dalla panchina dei Blues, che dovrebbero pagare al Napoli un indennizzo

Maurizio Sarri al Chelsea/ L'indizio social : il preparatore "al sole prima di Londra" : Maurizio Sarri al Chelsea, L'indizio social: pubblicata su Facebook foto del preparatore Massimo Nenci "al sole prima di Londra". Attenti anche al Tottenham...(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Sarri al Chelsea - spunta l'indizio social dal preparatore : 'Al sole prima di Londra...' : Un indizio social potrebbe far pensare che la strada verso Londra, per Maurizio Sarri, oggi sia un po' più breve. E' vero, l'ex allenatore del Napoli non è ancora riuscito a sbloccare la sua ...

Sarri è ora la prima scelta del Chelsea. Ma c'è da risolvere la clausola con il Napoli : Ora che Ancelotti ha le mani sul Napoli, che cosa sarà di Sarri? Lo Zenit ha fatto sapere da tempo di avergli messo gli occhi addosso, ma si fa sempre più forte la pista Chelsea. I Blues devono ...

Calciomercato Napoli - ecco la prima offerta dall'estero per Sarri : c'è lo Zenit : Maurizio Sarri-Napoli, un rapporto che ancora non si sa se andrà avanti o meno. L'allenatore degli azzurri, infatti, non ha comunicato alla società se il suo futuro sarà in Campania o da un'altra ...