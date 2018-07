Sarri "In premier i tecnici migliori" : ANSA, - LONDRA, 16 LUG - "Voglio giocare il mio calcio anche qui. Voglio divertirmi e magari anche vincere qualcosa": è il biglietto da visita di Maurizio Sarri, neotecnico del Chelsea nella sua prima ...

Chelsea - Sarri si presenta : “proverò a portare il mio stile in Premier - il mio obiettivo è vincere qualcosa” : L’allenatore toscano ha parlato per la prima volta dopo l’ufficialità del suo passaggio al Chelsea, non dimenticando il suo periodo napoletano “Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre“. LaPresse/PA Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima intervista da allenatore del Chelsea: “sono stato fortunato a ...

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...

Premier League - Chelsea nel caos : Sarri resta ancora in stand-by : Maurizio Sarri non sa davvero più cosa pensare. Ieri era ancora a Figline e ha evitato contatti accurati con tutto il mondo che non sia Gianfranco Zola che, in ogni caso, pare destinato a tornare al ...

Chelsea-Sarri : è fatta - il “maestro” sbarca in Premier League : Maurizio Sarri è in procinto di essere annunciato dal Chelsea nel ruolo di allenatore dopo l’addio di Conte, fatto fuori a causa di dissidi con la società Il Chelsea è vicino ad annunciare l’arrivo di Maurizio Sarri come nuovo manager del club inglese che si concentrerà immediatamente sul mercato, secondo quanto riporta il Daily Mail. Sarri, 59 anni, probabilmente firmerà un contratto di due anni che includerà l’opzione per un ...

Guardiola dà il benvenuto a Sarri : "Bello vederlo in Premier League" : Pep Guardiola chiama Maurizio Sarri. A Capriata d'Orba per la Vialli e Mauro Golf Cup, il tecnico del Manchester City ha parlato del possibile sbarco al Chelsea del tecnico ex Napoli. "Mi piacerebbe...

Guardiola : 'Il Napoli di Sarri è stato un brindisi al sole - spero di sfidarlo in Premier' : Bisogna fare sempre le cose per bene e peraltro i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio del Napoli, che per me è una delle squadre più forti del mondo" ha detto l'allenatore del Manchester City.

Intesa con il Chelsea - Sarri vola in Premier : Con metafora governativa, si potrebbe dire che Maurizio Sarri è l'allenatore 'incaricato' del Chelsea. Infatti il tecnico toscano avrebbe trovato l'Intesa con il club londinese sulla base di un ...