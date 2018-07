Sardegna | nel golfo del Pevero dove si tocca il mare

Previsioni Meteo - Sicilia e Sardegna toccano i +40°C : nel weekend si infuoca l’estate Mediterranea [MAPPE] : 1/7 ...

Incendi - allerta della Protezione Civile Sardegna : roghi a Villacidro e nel Cagliaritano : allerta ‘arancione’ della Protezione Civile della Regione sarda per gli Incendi. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo Incendio in Sardegna, che nei prossimi giorni sarà interessata da un caldo record, con picchi fino a 42 °C. Nello specifico per la giornata di domani, venerdì 13 luglio, è prevista un’allerta arancione per pericolosità alta nella zona del Campidano, di parte del ...

La Sardegna più autentica "in mostra" al Palio degli Asinelli Ollolai : ... l'appuntamento è fissato per il 13 e 14 luglio, e intorno alla corsa prenderà vita una grande kermesse popolare animata da mostre a tema, spettacoli di musica popolare e un suggestivo corteo ...

Lo show delle balene nel loro paradiso in Sardegna : Silenzio. Paolo, la nostra guida di oggi, spegne all’improvviso il motore del gommone e avvisa: «Ora, più che la vista, è importante aguzzare le orecchie». Neanche il tempo di capire ed ecco uno sbuffo fortissimo. Il mare placido si agita all’improvviso. E un secondo dopo un enorme schizzo rompe la quiete di questa mattinata senza onde: «Eccole, ec...

Pd Sardegna - si sfiora la rissa nell assemblea locale. Soru 'Non so se farò ancora politica in un partito così disastrato' : Che conclude sconsolato: 'Quando scadrà il mio mandato al Parlamento europeo devo pensare se fare ancora politica in un partito così disastrato'. Tags Argomenti: Pd Sardegna pd - partito democratico ...

Metanizzazione Sardegna - per il ministro Toninelli "progetto obsoleto e impattante" : La Metanizzazione della Sardegna, come dicevamo, era un tema centrale della politica energetica del governo Gentiloni, tanto da meritarsi una sezione ad hoc della Strategia Energetica Nazionale , ...

Coltiva marijuana nell'orto in Sardegna : ‘Non pensavo fosse illegale’ : E' successo in queste ore a Perdasdefogu, piccolo comune con meno di duemila anime dell'entroterra sardo, in provincia di Nuoro. La signora dopo aver acquistato – a suo dire – i semi on-line ha cresciuto e accudito le piantine con molta cura, innaffiandole da tempo al punto da farne una vera e propria piantagione. Infatti, le piante di marijuana rinvenute in questa Coltivazione domestica erano circa quattrocentocinquanta e alcune di esse ...

Sardegna - sì alla legge per la tutela della lingua : sarà insegnata nelle scuole : Il testo approvato dalla maggioranza stanzia 7 milioni di euro per il triennio a venire e prevede l'istituzione di una Consulta che dovrà decidere sulla forma scritta. "Verso una pubblica amministrazione bilingue come in Trentino e Val d'Aosta"

Maltempo Sardegna : rovesci nel Golfo di Cagliari - ecco FOTO e VIDEO : 1/4 Credit: Corrado Mascia ...

Il Consorzio dell'Agnello di Sardegna Igp si costituirà parte civile nel processo per lo scandalo degli agnelli rumeni spacciati come sardi : Il Consiglio di amministrazione del Contas ha deliberato all'unanimità che si costituirà parte civile, dopo lo scandalo agnelli rumeni venduti come sardi. Il tarocco era stato smascherato nei primi ...

Tumori : oltre 70mila casi in Sardegna - 9mila nel 2017 : In Sardegna oltre 70mila persone convivono con una diagnosi di tumore e nel 2017 si sono registrati 9mila nuovi casi. Oggi a Cagliari e’ stato presentato il progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, promosso da salute Donna onlus in collaborazione con altre 19 Associazioni pazienti, nato per contribuire al miglioramento dell’assistenza e della cura dei pazienti oncologici e onco-ematolgici, ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni - prime immagini dalla Sardegna : nuove coppie di Uomini e Donne nel cast? : Temptation Island 2018, cast e Anticipazioni: arrivano altre coppie di Uomini e Donne? Le Anticipazioni di Filippo Bisciglia dalla Sardegna e molto altro...(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 05:30:00 GMT)

Fabrizio Rocca ritrovato morto nel mare della Sardegna. Il 22enne bolzanino era scomparso il 14 maggio : È di Fabrizio Rocca, il giovane bolzanino scomparso, il cadavere in avanzato stato di saponificazione, ritrovato cinque giorni fa nelle acque intorno all'isola di Soffi, tra la Costa Smeralda e Porto Rotondo, di fronte al golfo di Cugnana, dagli uomini della Guardia Costiera di Olbia. Lo comunica su Facebook Gianfranco Piscitelli, presidente dell'Associazione Penelope Sardegna.Del 22enne non si avevano più notizie dal 14 maggio ...