Sara Buson | Vi spiego l' ultima scoperta sui neutrini cosmici della Nasa

letteradonna

: Sara Buson dietro la scoperta della prima sorgente dei neutrini cosmici - Agendadonne : Sara Buson dietro la scoperta della prima sorgente dei neutrini cosmici - dazebao : Neutrini cosmici. Successo italiano: l’astrofisica Sara Buson dietro la scoperta - issnaf : RT @LaVocediNewYork: Sara Buson, i #neutrini cosmici e quei misteriosi e preziosi messaggi dallo #spazio INTERVISTA a cura di @issnaf @Ita… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Nonostante gli slogan, ho l'impressione che la scienza sia ancora una cosa per uomini. R: Purtroppo è così. Non è un'opinione la mia, ma un dato di fatto, una statistica. Sono numeri su cui non si ...