Sanzioni | Salvini pronto alla linea dura con l' Ue | Non escludo veto Italia

Russia : Salvini non esclude veto Italia su Sanzioni Ue : Il ministro ha comunque precisato che "ci sono dossier" in Ue su cui l'Italia non teme di "dire dei no che altri non hanno detto": ad esempio il bilancio europeo, la politica agricola e la questione ...

Sanzioni Mosca?Salvini non esclude veto : 12.38 "L'Italia è il Paese europeo che ci ha perso di più" dalle Sanzioni alla Russia. Così il vicepremier Salvini in conferenza stampa a Mosca."Entro la fine dell'anno porteremo in sede europea la proposta del superamento del regime sanzionatorio e della riapertura del dialogo".E non esclude il veto italiano sulle Sanzioni: è una "extrema ratio". Torna sul tema migranti:"Occorre rendere i porti libici sicuri. L'Europa dà i soldi, si addestra ...

[L'analisi] Salvini è un bravo ragazzo : non si oppone alle Sanzioni alla Russia. E vi spiego perché Austria e Israele festeggiano : ... ha offerto a Putin un escamotage: da Israele gli oligarchi protetti dal Cremlino possono girare capitali e fare operazioni su tutte le piazze del mondo, contando sul ramificato network ...

Salvini : Sanzioni Russia inutili - agiremo : 22.52 "Le sanzioni alla Russia sono inutili e nocive, ma in Europa sono pochi quelli che la pensano come noi, siamo soli contro tutto il mondo", ma "siamo pronti a passare ai fatti". Così Salvini in un'intervista a Rossya 24 ripresa dalla Tass. "Abbiamo sempre collegato le sanzioni alla Russia all'applicazione degli accordi di Minsk, sui quali non vediamo nessun risultato per il momento", dice l'Alto Rappresentante Ue, Mogherini. "Le sanzioni ...

Russia - d'accordo con Salvini su Sanzioni : ANSA, - MOSCA, 25 GIU - "Siamo pienamente d'accordo" con il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini "sul fatto" che le sanzioni contro la Russia per la crisi ucraina "siano inutili e dannose": ...

Sanzioni Russia - Salvini : “Inutili - noi siamo pronti ad agire” : Sanzioni Russia, Salvini: “Inutili, noi siamo pronti ad agire” Sanzioni Russia, Salvini: “Inutili, noi siamo pronti ad agire” Continua a leggere L'articolo Sanzioni Russia, Salvini: “Inutili, noi siamo pronti ad agire” proviene da NewsGo.

Salvini - Sanzioni alla Russia inutili : Noi siamo pronti a passare dalle parole ai fatti ma in Europa sono pochi quelli che la pensano come noi e siamo soli contro tutto il mondo". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un'intervista a ...

Migranti - Macron : Sanzioni a chi non accoglie rifugiati. Salvini e Di Maio contro la Francia : I?leader si europei preparano il vertice europeo sui Migranti di domani. Quello che si annuncia è un summit tesissimo, anche alla luce della nuova, dura polemica dei due vicepremier italiani contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito «arrogante» da Salvini che ha invitato la Francia ad aprire i porti e a fermare i respingimenti a Ventimiglia. Per Di Maio, invece, «la Francia con i suoi respingimenti alimenta l’emergenza ...

Macron : Sanzioni a chi non accoglie i rifugiati. Salvini : “È un arrogante - apra i suoi porti” : «Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c’era fino all’anno scorso. Chi lo dice, dice una bugia», dice il presidente francese all’Eliseo dopo l’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez sottolineando che gli sbarchi rispetto all’anno scorso sono calati dell’80%. Per Macron, siamo invece in...

Migranti - Salvini : «Macron arrogante - apra i porti». Il presidente francese : Sanzioni a chi non accoglie rifugiati : Il ministro dell’Interno: «Macron la smetta con gli insulti e smetta di respingere uomini, donne e bambini a Ventimiglia». Il capo dell’Eliseo: «Sì a sanzioni a Paesi che beneficiano della solidarietà dell’Ue ma rifiutano accoglienza»

Migranti - Fico fa l’anti-Salvini : «Sanzioni Ue contro Orban se rifiuta le quote» : Il tema immigrazione, causa delle recenti polemiche tra Roma e Parigi per la “linea dura” del ministro dell'Interno Salvini continua ad occupare il centro della scena politica. Alle posizioni del Viminale si contrappongono ora quelle del presidente della Camera...

Migranti - Roberto Fico si smarca da Matteo Salvini : “Ue Sanzioni l’Ungheria se Orban rifiuta le quote” : Il presidente della Camera Roberto Fico prende le distanze dalle posizioni espresse più volte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sulle quote Ue per la redistribuzione dei Migranti a cui il governo ungherese guidato da Viktor Orban si oppone: "Chi non vuole le quote allora paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato", afferma Fico.Continua a leggere

Alessandra Mussolini sempre più vicina a Matteo Salvini : l'affondo contro le Sanzioni alla Russia di Vladimir Putin : Dopo l'appello a Silvio Berlusconi di qualche giorno fa, con la richiesta di votare la fiducia al governo M5s-Lega , richiesta non accettata, , Alessandra Mussolini si schiera ancora al fianco di ...

Sanzioni alla Russia - lòa giornalista Asya Emelyanova : 'Matteo Salvini ha ragione - continuerete a perdere miliardi' : 'L'Italia è sempre stata il partner principale della Russia e il più strategico. Abbiamo sofferto tanto per le Sanzioni e la nostra risposta è stata: embargo '. Asya Emelyanova , giornalista della tv ...