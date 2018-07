Sanzioni alla Russia | Salvini | Non escludo veto Italia pronta a linea dura

Migranti - Salvini 'Cambiare norme e fare della Libia un porto sicuro'. E sulle Sanzioni alla Russia 'Veto italiano è la soluzione finale' : ... 'ci sia un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia italiana'. I rapporti con la Russia e ...

Sanzioni - Salvini pronto alla linea dura con l'Ue : "Non escludo veto Italia" : Salvini mette sul tavolo il carico da undici. Quello che, inevitabilmente, porterà a non poche discussioni politiche. Da Mosca , dove il ministro è andato, anche, per prendere parte alla finale dei ...

L'Europa conferma le Sanzioni alla Russia per altri sei mesi : Dureranno fino al 31 gennaio 2019 le sanzioni economiche che ormai da anni l'Unione Europea ha imposto alla Russia. Lo ha stabilito il Consiglio dei 28 che oggi ha votato per il rinnovo delle misure ...

[L'analisi] Salvini è un bravo ragazzo : non si oppone alle Sanzioni alla Russia. E vi spiego perché Austria e Israele festeggiano : ... ha offerto a Putin un escamotage: da Israele gli oligarchi protetti dal Cremlino possono girare capitali e fare operazioni su tutte le piazze del mondo, contando sul ramificato network ...

Kim Jong-un chiede aiuto alla Cina per la revoca delle Sanzioni - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, durante la sua visita in Cina, ha parlato al presidente cinese, Xi Jinping, dei gravi danni provocati dalle sanzioni internazionali e ha chiesto di ...

Sanzioni Ue alla Russia - Coldiretti : grave danno per Made in Italy : Con la proroga delle Sanzioni Ue alla Russia, si attende ora la rappresaglia di Mosca. Che, secondo Coldiretti, colpirà molte eccellenze del Made in Italy con l'embargo totale di una lunga lista di ...

Coldiretti : con le Sanzioni alla Russia scatta l’embargo al Made in Italy : Con le sanzioni si attende ora la rappresaglia della Russia con l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari e il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia previsto dal decreto n. 778 del 7 agosto 2014, piu’ volte rinnovato. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione dei 28 leader Ue che hanno concordato di ...

Sanzioni alla Russia prorogate per altri sei mesi - l'Italia cede : I leader europei hanno concordato di estendere le Sanzioni economiche contro la Russia per altri sei mesi relativamente alla questione dell'Ucraina. "C'è stata - ha spiegato una fonte comunitaria - una breve discussione sugli accordi tra Russia, Ucraina e Minsk, che ha portato a un accordo per estendere le Sanzioni per altri sei mesi".Durante il Vertice il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ...

Consiglio europeo : accordo per estendere Sanzioni economiche alla Russia : I 28 leader Ue riunitisi nel Consiglio europeo hanno deciso di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche imposte contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk.

Gli Stati Uniti non cedono sulle Sanzioni alla Russia : "Abbiamo detto a Conte che devono restare" : Habemus summit. La visita di John Bolton a Mosca, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, è stata risolutiva e dopo una giornata di consultazioni, per ultimo con Vladimir Putin, il Cremlino ha diffuso l'atteso annuncio: il vertice tra il leader americano e quello russo si farà. Per i dettagli però - dove e quando - bisognerà aspettare domani. Lo zar nel mentre si augura che questo possa essere l'inizio ...

Coldiretti - Sanzioni alla Russia : positiva la volontà di agire in sede UE per una rimodulazione : Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente diminuite dell’11% a maggio, rispetto allo scorso anno, è positiva la volontà di agire in sede Ue per una rimodulazione delle sanzioni che escluda dal loro campo di applicazione delle piccole e medie imprese e il settore agroalimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla risoluzione M5S-Lega alla Camera che impegna il Governo, sulla base degli ultimi dati Istat ...

Conte : “Italia legata alla Nato ma il rinnovo delle Sanzioni Russia non deve essere automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

Dl dignità : dalla lotta al precariato alle Sanzioni per le aziende che ricevono aiuti di Stato e delocalizzano : Spingere le assunzioni a tempo indeterminato con limiti più stringenti per i contratti a termine, multe salate alle imprese che incassano, in qualsiasi forma, aiuti di Stato e poi delocalizzano le ...

Salvini - Sanzioni alla Russia inutili : Noi siamo pronti a passare dalle parole ai fatti ma in Europa sono pochi quelli che la pensano come noi e siamo soli contro tutto il mondo". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un'intervista a ...