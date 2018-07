Santori | nostra azione per spronare amministrazione Raggi su buche

romadailynews

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma – “Sosteniamo convintamente le iniziative di sensibilizzorganizzate da Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, volata in cielo troppo presto a causa del manto stradale dissestato. Il fatto che anche in questi giorni l’asfalto di Roma sta mietendo vittime, riteniamo sia quanto mai opportuno alzare il livello di attenzione rispetto ad un tema che sembra quasi essere stato dimenticato dall’Amministrcapitolina, che solo qualche mese fa aveva promesso una task force dedicata contro il dissesto stradale”. E’ quanto dichiara Fabrizio, portavoce del movimento DifendiAMO l’Italia “Non solo motociclisti vittime dikiller- prosegue- il nostro pool di avvocati sta raccogliendo le adesioni di tante altre vittime dimenticate, soprattutto persone anziane, che cadono sui marciapiedi di Roma rimanendo invalide per ...