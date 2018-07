Santarcangelo d R Festival verso la chiusura 48ma edizione con significativo successo

Festival Santarcangelo - attori nudi in piazza : Lega e Fi all'attacco : RIMIN I Non è la prima volta che il Santarcangelo Festival fa discutere per spettacoli secondo qualcuno provocatori o addirittura osceni. Nel 2015 un ballerino che si esibì nudo facendo pipì portò anche a interrogazioni parlamentare. Quest'anno a creare polemiche è 'Multitud',...