Sanità | zanzare infette da virus West Nile in Veneto

(Di lunedì 16 luglio 2018) Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni delorientale, ambito territoriale dell’Ulss4, sono stati catturati tre pool didel tipo Culex pipiens risultate positive aldel Nilo occidentale. Ad accertare la presenza dell’agente patogeno negli insetti è stato l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che ha subito informato il personale del Dipartimento di prevenzione della Ulss4 per le dovute azioni volte a prevenire che ilpossa essere trasmesso alle persone attraverso la puntura di zanzara infetta. Non appena ricevuta la segnalazione, Luigi Nicolardi, direttore del Dipartimento di prevenzione, ha invitato i 21 Comuni dell’azienda sanitaria a intervenire come previsto dal protocollo regionale, potenziando le azioni di disinfestazione programmate e valutandone l’efficacia secondo le ...