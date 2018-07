Sandro Piccinini lascia Mediaset dopo 30 anni | non vado in pensione

Sandro Piccinini lascia Mediaset : «Non ci sono più le condizioni per continuare» : Sandro Piccinini L’addio, ora, è definitivo. Quella di ieri, in occasione della finale dei Mondiali tra Francia e Croazia, è stata l’ultima telecronaca a Mediaset di Sandro Piccinini, che lascia la tv del Biscione dopo più di trent’anni. “Per vari motivi che non sto qui a dilungarmi a spiegare, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare“ ha dichiarato il giornalista romano al ...

Sandro Piccinini lascia Mediaset dopo 30 anni : "Ma non vado in pensione" : “Incrediiibile”: Sandro Piccinini lascia Mediaset dopo trent'anni di onorata attività. La notizia era nell'aria da tempo, ma solo dopo l'ultimo match del mondiali di calcio è diventata ufficiale: “Per vari motivi, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare. In attesa in futuro di trovare una proposta che mi stimoli, l’anno prossimo starò fermo. In agenda avrò solo viaggi e trasferte di piacere”, ha ...

Mondiali 2018 - Massimo Callegari a Blogo : "Io erede di Sandro Piccinini? Grande onore e responsabilità - lui è il maestro" : Oltre ai 'blasonati' Sandro Piccinini e Pierluigi Pardo (intervista Blogo), nella squadra di telecronisti messa in campo da Mediaset per i Mondiali di calcio in Russia iniziati ieri (la recensione di Blogo della cerimonia inaugurale) c'è anche Massimo Callegari. Da 11 anni a Cologno Monzese, il giornalista 40enne con un passato a Eurosport e Sportitalia da questa stagione è tornato a tempo pieno alla telecronaca, dopo essersi dedicato ...

Mondiali 2018 - Sandro Piccinini a Blogo : "Come una finale di Champions che dura un mese" : Tutto pronto per il suo debutto mondiale a 60 anni compiuti! Sandro Piccinini commenterà la partita inaugurale del Mondiale di calcio 2018. Appuntamento fissato per giovedì 14 giugno alle ore 17, quando la Russia, padrona di casa, ospiterà l'Arabia Saudita. Il match sarà trasmesso in diretta da Canale 5. Mediaset presenta l'offerta e la programmazione per i Mondiali di Calcio 2018: tutte le ...

Sandro Piccinini a Blogo : "La Champions mi mancherà - dopo 30 anni a Mediaset non vado in Rai o a Sky. Enrico Varriale tifoso del Napoli" : Liverpool per la Champions, Inter per il quarto posto, Crotone in Serie B. Questi i pronostici di Sandro Piccinini a poche ore dall'ultima giornata di Serie A. Blogo ha intervistato lo storico telecronista di Mediaset che tra qualche giorno partirà alla volta di Kiev per raccontare in diretta su Canale 5 la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool (con lui ci sarà la seconda voce Aldo Serena), in programma sabato 26 maggio. ...