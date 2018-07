Sandro Piccinini lascia Mediaset dopo 30 anni | Ma non vado in pensione

blogo

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Incrediiibile”:trent'di onorata attività. La notizia era nell'aria da tempo, ma solol'ultimo match del mondiali di calcio è diventata ufficiale: “Per vari motivi, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare. In attesa in futuro di trovare una proposta che mi stimoli, l’anno prossimo starò fermo. In agenda avrò solo viaggi e trasferte di piacere”, ha rivelato il telecronista simbolo del Biscione al Corriere della Sera per ufficializzare la sua dipartita. Lui, quella con, la definisce “una favola lunga 30”. Ora, come ha aggiunto a Tv Sorrisi e Canzoni, si prenderà un periodo sabbatico all'ombra del Big Ben: “Ho un biglietto di sola andata per Londra, che è il mio rifugio. Andrò sulle rive del Tamigi a rilassarmi e a decidere cosa fare nel mio futuro”. Un futuro che, comunque, non sarà ...