Samsung Galaxy Note 9 | trapelano dettagli sul prezzo in Europa

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe montare il SoC Exynos 9820 : Geekbench rivela un nuovo modello di Samsung Galaxy Note 9 chiamato SM-960X mettendo in evidenza interessanti dettagli sul dispositivo.

Dalla Corea : Samsung Galaxy Note 9 - preordini da metà agosto e spedizioni dal 24 : Sta per scoccare l'ora del secondo top di gamma dell'anno di casa Samsung, l'atteso Galaxy Note 9 che, come sappiamo, verrà presentato nei primi giorni di agosto

Gioca d’anticipo il Samsung Galaxy Note 9 su iPhone 2018? Subito i preordini : Giocare d'anticipo sarà la mossa principe del Samsung Galaxy Note 9? Il Phablet che sarà presentato il 9 agosto e le cui vendite online dovrebbero partire già il 24 agosto, potrebbe stupire tutti e far partire i suoi preordini pure tra una manciata di settimane. Tutto per merito o colpa degli iPhone 2018, come dir si voglia. Cerchiamo di tracciare un quadro compelto della situazione. Il Samsung Galaxy Note 9, come abbiamo pure raccontato da ...

Di certo il Samsung Galaxy S10 col lettore impronte in-display : parla DJ Koh : I tempi per l'introduzione di uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo saranno sicuramente maturi per il lancio del Samsung Galaxy S10: questo è quanto si evince sulle pagine di 'PhoneArena.com'. Il produttore asiatico potrebbe introdurre la soluzione anche su dispositivi più economici, come quelli della futura serie Galaxy A (2019), stando a quanto spifferato dal leaker Ice universe. Un discorso che smentisce le precedenti voci secondo ...

Il modello no brand di Samsung Galaxy S8 Plus con l’aggiornamento G955FXXU2CRF7 : Arriva per il Samsung Galaxy S8 Plus l'aggiornamento G955FXXU2CRF7 destinato ai no brand Italia, e comprensivo della patch di sicurezza di giugno. Con CSC G955FOXM2CRF7 e CHANGELIST 13760092, il pacchetto ha abbandonato gli uffici del brand asiatico il 14 del mese scorso, e può essere scaricato via OTA a bordo dell'esemplare in questione anche subito, nel caso in cui lo desideraste. Facciamo presente che trattasi della release veicolante la ...

Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) potrebbe avere uno scanner dell'iride : Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) dovrebbe poter contare su un sensore per il riconoscimento dell'iride. Ecco cosa sappiamo al momento

Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy A8 il rilascio procede al piccolo trotto : A circa due mesi dalla presentazione della prossima versione del robottino di Google, lo sbarco di Android 8.0 Oreo sui Samsung Galaxy A8 è lontano dall'essere ultimato

Samsung - prime indiscrezioni su Galaxy S10 ma si teme per problemi Note 9 : Sì, il Galaxy Note 9 ha problemi, ma ora sappiamo perché. Il popolare giornalista russo Eldar Murtazin ha ora messo le mani su un Galaxy Note 9 e ha scritto le sue prime impressioni. Il curriculum di ...

Samsung Galaxy Note 9 - quanto costerà il nuovo phablet in Europa | Rumors - data uscita - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9, ecco quanto costerà il nuovo phablet in Europa Samsung Galaxy Note 9, quanto costerà il nuovo phablet in Europa - Rumors, data uscita, prezzo e caratteristiche Manca meno di un ...

Samsung Galaxy Tab A2 da 10 - 5 pollici svelato dagli scatti della FCC : Samsung Galaxy Tab A2 da 10,5 pollici potrebbe esser stato svelato da degli scatti trapelati della Federal Communications Commission (FCC).

Samsung Galaxy Note 9/ Prezzo e data di lancio : le differenze con Note 8 : Samsung Galaxy Note 9, ecco Prezzo e data di annuncio del nuovo prodotto dell'azienda sudcoreana: le differenze con il Note 8 e le sue caratteristiche(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Il Samsung Galaxy Tab Advanced 2 XL potrebbe avere un tasto Bixby : Tra i tablet Android che Samsung si prepara a lanciare troviamo anche il Samsung Galaxy Tab Advanced 2 XL. Ecco le sue presunte caratteristiche

Interessante proposta per il Samsung Galaxy S9 tramite Tre : piani coinvolti e condizioni : Abbiamo una nuova alternativa da oggi 14 luglio per quanto riguarda l'acquisto di un Samsung Galaxy S9, considerando la proposta di Tre che consente l'acquisto a rate dello smartphone Android. Si parte dunque da presupposti differenti rispetto all'offerta TIM che abbiamo esaminato non molto tempo fa su queste pagine, se non altro perché in questo frangente abbiamo anche un piano che possiamo abbinare al top di gamma lanciato sul mercato nello ...

Tre anticipa il listino offerte in vigore dal 16 luglio : centralità agli smartphone - con Samsung Galaxy S9 in testa : Tre ha comunicato il listino offerte che sarà a regime dal 16 al 22 luglio. Sono confermate le iniziative comunicate in precedenza