"Incontro cordiale e positivo stamane a Mosca con i rappresentanti del Consiglio per lanazionale della Federazione russa, Yuri Averyanov e Aleksandr Venediktov". Così, vice premier e ministro dell'Interno sulla pagina Fb plaude "all'impegno comune diper la stabilità dei Paesi del NordAfrica, per la lotta al traffico di esseri umani,l'immigrazione clandestina, per il contrasto al terrorismo islamico al traffico di droga e di armi", anche per la lotta al cyberterrorismo.(Di lunedì 16 luglio 2018)