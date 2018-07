blogo

: #Pozzallo, autorizzato lo sbarco dei 450 migranti. Salvini: “Ue riconosca Libia come porto sicuro” LEGGI:… - fattoquotidiano : #Pozzallo, autorizzato lo sbarco dei 450 migranti. Salvini: “Ue riconosca Libia come porto sicuro” LEGGI:… - carrara_67 : Ultima vittoria di Salvini ??Il Fatto Quotidiano: Migranti, l’Ue dice no a Salvini: “Libia non è considerata porto s… - soloio0509 : RT @soloio0509: ...ma la pianti...e riconosca che finalmente qualcuno come Salvini ha tentato di risvegliare negli italiani un barlume di a… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) La Commissione Europea ha subito bocciato "l'idea" di Matteo. Ieri il Ministro dell'Interno ha parlato da Mosca, dove era andato anche per assistere alla finale dei Mondiali. Dalla Capitale russaha avanzato la sua proposta per riportare le imbarcazioni dei migranti indietro verso il luogo di partenza: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri. C'è questa ipocrisia di fondo in Europa in base alla quale si danno soldi ai libici, si forniscono le motovedette e si addestra la Guardia Costiera ma poi si ritiene launnon. Bisogna aiutare laa garantire i diritti umani e a creare canali per accogliere in loco dall'altra parte del Mediterraneo le richieste di asilo". Il prossimo 18 luglioè quindi pronto a ridiscutere l'Operazione Sophia che reputa 'suicida': "Ridiscutere sulla firma suicida del 2015, di cui ...