Salvini | no all' uscita dall' euro ma alcuni trattati vanno rivisti

Salvini : “Mia presenza alla finale Mondiale organizzata dalla Fifa - nessun volo di Stato” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde alle accuse per la sua presenza ieri a Mosca in occasione della finale del Mondiale di calcio tra Francia e Croazia: "La mia presenza alla partita di calcio di ieri era organizzata dalla Fifa e non c’è stato alcun volo di stato ma un normale volo di linea”.Continua a leggere

Salvini : non all'uscita dall'euro ma alcuni trattati vanno rivisti : “L’uscita dall’euro non è nel programma di governo”: lo ha assicurato il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa tenuta a Mosca. “E’ una moneta senza popolo e banca che non ha precedenti nella storia dell’uomo - ha aggiunto Salvini - ma dobbiamo lavorare in questa realtà, con la moneta corrente e con gli strumenti in possesso, ...

Pozzallo : autorizzato lo sbarco dei 450 migranti<br>Salvini : "Grande vittoria politica" : Pozzallo: poco prima della mezzanotte il Viminale ha autorizzato lo sbarco di tutti e 450 i migranti a bordo della nave della Gdf e di quella di Frontex, ferme da ieri in rada. La decisione è giunta dopo che diversi Paesi dell’UE hanno dato la disponibilità ad accogliere una parte dei migranti. Esulta il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che dichiara: "E' una vittoria politica". Soddisfazione anche da parte della presidenza del ...

'Alla finale dei Mondiali con l'aereo di Stato'. Salvini - arriva la botta - e le foto - : Il match finale si è concluso come tutto il mondo sa, ma sul 'campo' restano polemiche. Tante polemiche. Che Salvini non vedesse l'ora di tornare a Mosca con le insegne da ministro della Sicurezza è ...

[Il retroscena] Tito Boeri non molla ma Salvini ha già pronto il nome per il sostituto alla guida dell'Inps : ... ieri minacciati dai pentastellati di un repulisti generale, Di Maio ha specificato di non aver "mai accusato" né il ministero dell'Economia né la Ragioneria e, in un comunicato congiunto, Tria ha ...

“Alla finale dei Mondiali con l’aereo di Stato”. Salvini - è polemica : Insomma, la versione ‘gufo’ di Matteo Salvini non funziona. O, almeno, si è inceppata. È da giorni che il ministro dell’Interno dava notizia a tutti della sua preferenza per la Croazia campione del mondo. E, con lui, tutti i Salvini boys a sottolineare che ‘buuu’ la Francia perché Macron non si prende i migranti e, peggio ancora, perché la Nazionale d’Oltralpe “ha troppi neri”. Sì, si è ...

Pozzallo : autorizzato lo sbarco per i 450 migranti<br>Salvini : "Grande vittoria politica" : Pozzallo: poco prima della mezzanotte il Viminale ha autorizzato lo sbarco di tutti e 450 i migranti a bordo della nave della Gdf e di quella di Frontex, ferme da ieri in rada. La decisione è giunta dopo che diversi Paesi dell’UE hanno dato la disponibilità ad accogliere una parte dei migranti. Esulta il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che dichiara: "E' una vittoria politica". Soddisfazione anche da parte della presidenza del ...

Salvini esulta : "Non siamo più un campo profughi". E lancia la sfida alle Ong : Oggi il vicepremier incontrerà il suo omologo russo, Vladimir Kolokoltsev e poi avrà una serie di colloqui anche con i rappresentanti del mondo economico russo. L'obiettivo al quale sta lavorando ...

Migranti - autorizzato l’attracco a Pozzallo : sbarco terminato. Palazzo Chigi : ‘Arrivano in Ue’. Salvini : ‘Vittoria politica’ : Anche i 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzano ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da ...