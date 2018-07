Salvini | “Mia presenza alla finale Mondiale organizzata dalla Fifa | nessun volo di Stato”

fanpage

: L’intervista al pres. @berlusconi su @ilgiornale: “#DiMaio massacra l’Italia produttiva. Salvini ora deve rendersen… - GruppoFICamera : L’intervista al pres. @berlusconi su @ilgiornale: “#DiMaio massacra l’Italia produttiva. Salvini ora deve rendersen… - maumartina : Con Di Maio e Salvini è a rischio l’interesse nazionale. La mia intervista su La Stampa - Antonio_Tajani : Tra due giorni sarò in Niger.Serve strategia,non parole roboanti.L’immigrazione si fronteggia con un’azione politic… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il ministro dell'Interno Matteorisponde alle accuse per la suaieri a Mosca in occasione delladeldi calcio tra Francia e Croazia: "La miapartita di calcio di ieri erae non c’è stato alcundi stato ma un normaledi linea”.