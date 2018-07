Salvini | l' uscita dall' euro non è nei programmi del governo

Salvini : no all'uscita dall'euro ma alcuni trattati vanno rivisti : “L’uscita dall’euro non è nel programma di governo”: lo ha assicurato il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa tenuta a Mosca. “È una moneta senza popolo e banca che non ha precedenti nella storia dell’uomo - ha aggiunto Salvini - ma dobbiamo lavorare in questa realtà, con la moneta corrente e con gli strumenti in possesso, ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Salvini : Mattarella indichi via d'uscita : "A un governo gialloverde abbiamo lavorato un mese inutilmente ma ho una dignità politica e l'Italia non è schiava di nessuno:agli italiani pensiamo noi". La riapertura di Di Maio? "Non siamo al ...

Cosa dice Salvini sul 'piano di uscita dall'euro' : Roma, 29 mag. , askanews, 'Non c'era nessun piano di uscita dell'euro'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta su Facebook, denunciando quello che a suo dire è 'un dibattito ...

Matteo Salvini : "Non abbiamo mai pensato all'uscita dall'euro" : Il leader della Lega Matteo Salvini, ancora più infervorato di ieri e ormai ufficialmente in campagna elettorale, è intervenuto stamattina a "Circo Massimo" su Radio Capital per commentare quanto accaduto ieri e quando accadrà nelle prossime settimane.A far saltare tutto, come ben sappiamo, è stata la nomina di Paolo Savona al Ministero dell'Economia, imprescindibile per Salvini e impossibile per Mattarella. Lo spauracchio della possibile ...

