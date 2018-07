Salvini | impegno Italia e Russia per stabilità Paesi Nordafrica

RIFORMA PENSIONI 2018/ L'impegno di Salvini su Quota 100 e Quota 41 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Le parole di Matteo Salvini: impegno su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:29:00 GMT)

Pensioni 2018 - Salvini rinnova l’impegno a smontare la Fornero : Matteo Salvini, nonostante il silenzio di Di Maio sulla questione previdenziale, è tornato a ribadire il concetto base della sua campagna elettorale dal palco di Pontida, dove si è svolto il raduno del Carroccio. Le parole pronunciate dal vicepremier però, anziché rassicurare i futuri pensionandi, hanno creato preoccupazione tra i lavoratori, che si sono resi conto che il Governo al più approvera' la quota 100, ma non ha intenzioni imminenti su ...

Salvini in Libia - incontro su hotspot con vice premier/ Lega - Romeo : "serve impegno ma ci crediamo" : Salvini in Libia, incontro su hotspot con vice-premier: soluzione possibile, ma ad una condizione, che il personale che gestice i centri di accoglianza sia di origine libica(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Salvini in Libia : 'Massimo impegno insieme sui migranti' : E' quanto scrive su Twitter il ministro dell'Interno, che aggiunge: 'Rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti' - "Qui Tripoli, ho appena incontrato il ...

Migranti - Salvini in Libia : "Massimo impegno comune" | La guardia costiera di Tripoli salva mille persone : Domenica il vicepremier non aveva mancato di ringraziare la guardia costiera libica per aver soccorso i circa mille Migranti alla deriva al largo del Paese nordafricano

Matteo Salvini in missione in Libia : “Massimo impegno insieme sui migranti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito alla volta della Libia in missione istituzionale. Proprio ieri sera, Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo e ringraziato la Guardia Costiera libica per l'operazione. Il capo del Viminale ha in mente di coinvolgere sempre più le autorità libiche nel controllo delle frontiere esterne e della zona Sar.Continua a leggere

Migranti - Salvini vola in Libia : 'Massimo impegno per la collaborazione' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è recato in Libia per discutere della questione immigrazione. "Ho incontrato a Tripoli il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno ...

Salvini in Libia : 'Massimo impegno insieme su migranti' : "Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti,...

Libia - Salvini : impegno su migranti : 10.20 "Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti, a partire dall'emergenza immigrazione. Vi tengo aggiornati!". Lo scrive su twitter Matteo Salvini, ministro dell'Interno.

ALESSANDRO DI BATTISTA "PRETENDO IMPEGNO DA MINISTRI M5S"/ Attivisti divisi : elogi ma pure "attento a Salvini" : ALESSANDRO Di BATTISTA, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il dibattito sui migranti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:11:00 GMT)

Confesercenti - Salvini : "RIvoluzione fiscale già dal 2018 - impegno su Iva e flat tax" : ROMA - 'Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla ...

Salvini - impegno sacro smontare Fornero : ANSA, - ROMA, 6 GIU - smontare la legge Fornero "è un impegno sacro". Lo ha ribadito il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando della riforma del sistema pensionistico. "L'impegno ...

Salvini : smonteremo l.Fornero pezzetto a pezzetto - è impegno sacro : Roma, 6 giu. , askanews, Sulla legge Fornero 'l'impegno è sacro, la smonteremo pezzetto per pezzetto': così Matteo Salvini a Radio anch'io. Il fatto che il neopremier Giuseppe Conte non abbia citato ...

Il debutto di Salvini da ministro : "Il mio impegno per la sicurezza" : Matteo Salvini decide di salutare il nuovo governo gialloverde dalla piazza di Sondrio. Il neo vicepremier incaricato e il neo ministro degli Interni che giurerà domani alle 16:00 al Colle spiega qual è la sua agenda per il Viminale: "Sono felice di fare il primo intervento da quasi ministro. Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Non vi nascondo che a casa loro sarà una delle nostre priorità. Quindi porte aperte in ...