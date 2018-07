Salvini esulta | Non siamo più un campo profughi E lancia la sfida alle Ong

Migranti - ok allo sbarco a Pozzallo. Salvini esulta : «Vittoria politica». Praga : «Conte ci porta all'inferno» : «Anche la Spagna e il Portog allo prenderanno 50 Migranti ciascuno, come già hanno fatto Francia, Germania e Malta», annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte...

MIGRANTI : ACCORDO FRA I 28 DELL’UE/ Vertice Bruxelles - Conte esulta - Salvini : “Mai più Ong in Italia” : MIGRANTI : ACCORDO fra i 28 paesi UE. Vertice Bruxelles , il premier italiano, Giuseppe Conte , si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:02:00 GMT)

Ballottaggi - exploit Lega. Salvini esulta : più ci insultano più vinciamo : «STORICHE vittorie della Lega in Comuni amministrati dalla sinistra da decenni: GRAZIE!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi...

Ballottaggi - i gialloverdi esultano. Di Maio 'Risultati straordinari'. Salvini 'Vittoria storica' : ROMA - La luna di miele va avanti. E i cittadini italiani premiano la maggioranza gialloverde che sostiene il governo di Giuseppe Conte. E Luigi Di Maio e Matteo Salvini esultano. Per il capo politico ...

RISULTATI BALLOTTAGGI - ELEZIONI COMUNALI 2018/ Diretta - ultime notizie : crollo Pd - Salvini e Di Maio esultano : Diretta BALLOTTAGGI o ELEZIONI Amministrative 2018 : RISULTATI COMUNALI e ultime notizie . Come si vota, affluenza ed exit poll: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Ballottaggi Comunali - esulta Salvini : 'Storiche vittorie della Lega' - : "Più la sinistra ci insulta, più i cittadini ci premiano", scrive su Twitter il ministro dell'Interno. Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, soddisfatta: "Roccaforti rosse non esistono ...

Ballottaggi - exploit Lega. Salvini esulta : più ci insultano più vinciamo : 'STORICHE vittorie della Lega in Comuni amministrati dalla sinistra da decenni: GRAZIE!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi fermo'. Così, su Facebook ...

Perché Salvini e i produttori di formaggio stavolta esultano per i dazi di Trump : Non solo il vino . Ai cinesi piace sempre di più anche il formaggio italiano. Quello vero. A parlare sono i numeri: le esportazioni dei prodotti caseari verso la Cina sono cresciute del 27% nel 2017. ...

Valencia : accoglieremo la nave AquariusConte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".