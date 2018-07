Salvini-Di Maio contro Boeri | “dimettiti” Dl Dignità | presidente Inps “me ne vado solo

Decreto dignità - Boeri replica a Salvini e Di Maio : “Attacco senza precedenti - da governo negazionismo economico” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri risponde a Matteo Salvini , Luigi Di Maio e a tutto il governo sulla questione del Decreto dignità : "Le dichiarazioni rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici". Boeri parla di " negazionismo economico" e assicura che "i dati non si fanno intimidire".Continua a leggere

Governo contro Boeri : "Io resto al mio posto - mi caccino se vogliono". Di Maio frena Salvini : "Se mi vogliono cacciare, mi caccino . Io però resto al mio posto ". È il pensiero che i principali quotidiani nazionali attribuiscono a Tito Boeri , presidente dell'Inps finito sotto accusa per la "manina" che avrebbe corretto la relazione tecnica del Decreto Dignità, inserendo la tabella in cui si preveda la perdita di 8 mila posti di lavoro l'anno per effetto delle misure previste nel provvedimento. Boeri è determinato ...

Il duro scontro tra Boeri - Salvini - Di Maio e Tria - spiegato per argomenti : 'Se il presidente dell'Inps non è d'accordo su niente delle linee politiche del governo, si dimetta'. Erano da poco passate le 15 quando da Mosca il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo ...

Dl lavoro - la nota Tria-Di Maio accende la battaglia. Boeri : attacco senza precedenti. Salvini : dimettiti» : Anche il ministro dell’Economia va alla ricerca della “manina” evocata ieri da Di Maio che avrebbe infilato nella relazione tecnica al decreto lavoro le cifre suigli 8mila contratti a termine all’anno a rischio di mancato rinnovo. Lo spiega il titolare del Mef in una nota congiunta con Di Maio , in cui sostiene di giudicare «privi di basi scientifiche» i calcoli scritti nella relazione tecnica ...

Dl lavoro - il comunicato Tria-Di Maio accende la battaglia. Boeri : «attacco senza precedenti». Salvini : «Dimettiti» : Anche Giovanni Tria va alla ricerca della “manina” evocata ieri da Di Maio che avrebbe infilato nella relazione tecnica al decreto lavoro le cifre suigli 8mila contratti a termine all’anno a rischio di mancato rinnovo. Lo spiega il titolare dell'Economia in un comunicato scritto con Di Maio , in cui sostiene di giudicare «privi di basi scientifiche» i calcoli scritti nella relazione tecnica ...

Dl dignità - Di Maio e Tria 'Troveremo la manina . Mai accusato Mef o Ragioneria'. Salvini 'Boeri si dimetta se non è d accordo con la nostra ... : Nel comunicato viene poi chiarito che 'in merito alla relazione tecnica che accompagna il Dl dignità , il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle ...

Giorgia Meloni a Libero : 'Salvini non può votare il decreto di Di Maio' : C' è un mondo enorme che il centrodestra non ha saputo rappresentare adeguatamente in questi anni e che si è organizzato sul territorio indipendentemente dai partiti. Oggi scelgono noi per la nostra ...