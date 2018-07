Salvini | Cambiare le norme e considerare quelli libici porti sicuri Ma da

Migranti - Salvini 'Cambiare norme e fare della Libia un porto sicuro'. E sulle sanzioni alla Russia 'Veto italiano è la soluzione finale' : ... 'ci sia un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia italiana'. I rapporti con la Russia e ...

Salvini vede Seehofer : cambiare missioni Ue - asse italo-tedesco : Innsbruck, 11 lug., askanews, - "Incontro molto positivo" con il ministro degli Interni tedesco Seehofer con il quale "gli obiettivi comuni sono meno sbarchi, meno morti, meno migranti in Germania e ...

Sophia - come funziona la missione Ue che Salvini vorrebbe cambiare : In vista del vertice di giovedì a Innsbruck, in Austria, il vicepremier Matteo Salvini è tornato ad alzare i toni sulla questione dei flussi

Cos'è Eunavfor Med - l'operazione Ue che Salvini vuole cambiare il prima possibile : Individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. È l'obiettivo base di Eunavfor Med, l'operazione Ue che lo scorso 22 giugno ha compiuto tre anni e che dal 26 ottobre 2015 ha ufficialmente integrato la sua denominazione con "Sophia", il nome della bambina nata su una nave soccorsa in estate al largo delle coste libiche. ...

Matteo Salvini : “Prima gli italiani - nessuna minaccia può farmi cambiare idea” : Matteo Salvini torna a parlare delle navi delle missioni internazionali che non devono sbarcare tutte in Italia. "Qualcuna sì, tutte no. Non sarà più così semplice". E ribadisce la linea più volte espressa in campagna elettorale: "Sul mio obiettivo, prima gli italiani, nessuna minaccia potrà farmi cambiare idea”.Continua a leggere

Salvini già pensa di cambiare Dignità : Il decreto Dignità "è un buon inizio, poi il Parlamento cercherà di renderlo ancora più efficiente e più produttivo". Così a margine dell'Assemblea Ania 2018, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Sicuramente arginare le delocalizzazioni, arginare il gioco d'azzardo e la ludopatia che sta rovinando migliaia di famiglie e tentare di mettere mano alla precarietà con modalità su cui poi ...

Salvini attacca Boeri : “Dice che senza migranti sarebbe un disastro? Fenomeno - anche all’Inps c’è tanto da cambiare” : “L’immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta. Il mio problema sono i delinquenti, come quello che ha ammazzato un italiano di 77 anni a Sessa Aurunca, preso a pugni da una di queste ‘risorse’ che ci dovrebbero pagare le pensioni. Perché c’è ancora qualche Fenomeno, penso anche al presidente dell’Inps, che dice che senza immigrati è un disastro. Ma ci sarà tanto da ...

Matteo Salvini contro Tito Boeri : "Fa il fenomeno... ci sarà tanto da cambiare" : 'C'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps - e ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici, parapubblici e parastatali - che dice che non si può cambiare la legge fornero e che senza immigrati sarebbe un disastrò.Così su Facebook il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini commenta una notizia di cronaca delle ultime ore, l'uccisione di un 77enne a Sessa Aurunca ...

Salvini da Pontida : "Cambiaremo l'Europa : siamo pronti a governare per 30 anni" : Il leader della Lega sale sul palco e lancia la sfida all'Europa, confermando gli impegni contro i migranti e per la cancellazione della legge Fornero. "pronti a ignorare i limiti di Bruxelles. Gay? Ok diritti ma l'utero in affitto mi fa schifo". Sulla chiusura dei porti lo scontro si sposta con Toninelli.