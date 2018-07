Sagra della patata | a Montecrestese si festeggiano i primi 25 anni

Apertura ufficiale della manifestazione Sagra del mare 2018 Festa di San. Pietro : Ricordiamo che tutti gli spettacoli della sagra del mare 2018 saranno ad INGRESSO GRATUITO. Questo il programma dettagliato della 1giornata: GIOVEDI' 28 giugno Ore 19.00 Apertura mostra ...

Sensi - per non perdere di vista il senso autentico della Sagra Giubilare : ... religioso-morale, originario della Sagra; non meno di quelli introdotti - sempre nel corso dell'ultimo ventennio - quali lo sbarco di Alessandro III, il ristoro papale, spettacoli di giocolieri, ...

Al Premio Strega esplode la Sagra della “cinquina al femminile” : Ieri è finalmente avvenuto lo spoglio dei voti a Casa Bellonci e si è delineata l’attesa cinquina del Premio Strega. La prima a classificarsi con 256 voti è Helena Janeczek, con il romanzo “La ragazza con la Leica” (Guanda), giunto alla sua settimana edizione. Secondo Marco Balzano con “Resto qui” (

Al Premio Strega esplode la Sagra della 'cinquina al femminile' : Eh sì, in questo mondo non di ladri ma di maschi ora ci serve proprio , ci serve, attenzione, una vincitrice donna. No, non serve. Serve che vinca il libro migliore, al di là che sia stato scritto da ...

Troina : XXIIª edizione della Sagra della "vastedda cu sammucu" : E ancora spettacoli itineranti, mostre ed esposizioni, visite guidate nel centro storico ed escursioni naturalistiche al Lago Sartori. Start sabato 16 giugno alle ore 18.00, con l'apertura degli ...

Troina SABATO 16 E DOMENICA 17 GIUGNO LA XXIIª EDIZIONE DELLA Sagra della "VASTEDDA CU SAMMUCU" : E ancora spettacoli itineranti, mostre ed esposizioni, visite guidate nel centro storico ed escursioni naturalistiche al Lago Sartori. Start SABATO 16 GIUGNO alle ore 18.00, con l'apertura degli ...

Troina - sabato 16 e domenica 17 giugno la XXII edizione della Sagra della "Vastedda cu sammucu" : E ancora spettacoli itineranti, mostre ed esposizioni, visite guidate nel centro storico ed escursioni naturalistiche al Lago Sartori. Start sabato 16 giugno alle ore 18.00, con l'apertura degli ...

Primo giorno della 'Sagra della Cultura' a Cupello : Dai laboratori di arte, artigianato, pasta fatta in casa e make-up alle misurazioni di pressione e glicemia, dal torneo di briscola a coppie agli spettacoli della banda e della giovane corale. Chi ...

Fiumicino - torna la Sagra del pesce : maxi-frittura con una padella di 4 metri : LA sagra E' ANCHE SPETTACOLO Oltre allo stand gastronomico e all'area ristoro, curati dai volontari della Pro Loco, ci sarà un'area dedicata agli spettacoli serali, che inizieranno alle 21: in agenda ...

Nemi - alla Sagra delle fragole anche Francesca Trenta - sorella del ministro della Difesa : C'era anche Fancesca Trenta, sorella del neo minsitro della Difesa, alla Sagra delle fragole di Nemi. Trenta, che dirige l'associazione Flauto Magico, ha curato il concerto-danza, uno degli ...

A Legino torna la tradizionale Sagra della lumaca : Da venerdì 25 a domenica 27 maggio ritorna per il 49° anno consecutivo la tradizionale sagra di fine primavera della S.M.S. Fratellanza Leginese e del Circolo Milleluci ARCI che hanno sede a Savona " ...

Dal 17 al 21 maggio 2018 a Castel Bolognese - Ra - si svolgerà la 387 edizione della Sagra di Pentecoste - Castel Bolognese - : Tutte le manifestazioni e gli spettacoli sono rigorosamente gratuiti, mescita vini tipici locali, mostre, rassegne ed eventi culturali organizzati dal Comune di Castel Bolognese completano l'offerta ...