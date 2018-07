Sacra Sindone | almeno metà delle macchie di sangue è falsa

Sacra Sindone - nuova ricerca : "Metà delle macchie di sangue false" : Secondo un esperimento i cui dati sono stati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso

Sacra Sindone - dubbi sull’età/ Tutto da rifare : l'esame al carbonio 14 non è affidabile : Gli studiosi riaprono il caso Sacra Sindone: gli esami che erano stati dichiarati definitivi sulla datazione del tessuto non sarebbero validi ma falsati. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:56:00 GMT)