S Williams | il mio un messaggio a mamme

Tennis - Roberta Vinci : “Mi ritiro - nessun ripensamento. Il mio futuro? Non ci ho pensato. La vittoria sulla Williams il momento più bello” : Roberta Vinci è pronta per lasciare il Tennis giocato. La pugliese giocherà il suo ultimo torneo questa settimana agli Internazionali d’Italia, sulla terra rossa di Roma disputerà le sue ultime partite prima di appendere la racchetta al chiodo. La 35enne non ha cambiato idea come ha voluto precisare nella conferenza stampa prima dell’evento: ”E’ vero che mi ritiro: nessun ripensamento”. Non ci sono motivi precisi per questa ...