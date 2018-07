Ryanair assume assistenti di volo | in Italia | selezioni tra luglio ed agosto

Blastingnews

(Di lunedì 16 luglio 2018)è la più famosa compagnia aerea low cost: nata verso la metà degli anni '80, conta oltre 1600 tratte, attraverso cui collega ben 28 Paesi europei. Per l'assunzione di nuovo personale,organizza spesso degli appuntamenti, i quali si svolgono in specifiche città che permettono a tutti coloro che hanno interesse a far parte dello staff di presentarsi per sostenere un colloquio. LeinRiguardo leper ricoprire la qualifica didiinha organizzato incontri in numerose regioni del nostro Paese. L'operazione di recruiting, che ha preso il nome di "Cabin Crew Day", è iniziata nel mese di giugno, ma proseguirà anche nel corrente mese die ined avrà ad oggetto una serie di colloqui funzionali a selezionare coloro che entreranno a fare parte dello staff della compagnia. Queste sono le date dei prossimi ...