"La Russia non ha mai interferito né mai interferirà negli affari interni Usa", incluse le elezioni.Così ha ripetuto il presidente russonell'incontro con Trump a Helsinki mettendosi alle spalle la "guerra fredda". "Qualsiasi materiale venisse alla luce lo analizzeremo insieme ai gruppi della sicurezza informatica,con reciprocità". Mosca chiede aiuto agli Usa per indagare sull'imprenditore americano Browder, sospettato di aver guadagnato in Russia 1,5 mld di dollari senza pagare tasse e finanziato la campagna di H. Clinton.(Di lunedì 16 luglio 2018)