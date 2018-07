Russia-Usa | due ore di summit

Summit ad Helsinki - Putin e Trump : 'Rapporti Usa-Russia sono pessimi' : Mentre il portavoce di Putin- Dmitri Peskov - dichiara che la speranza è in una 'buona volontà politica per avvicinarsi alla normalizzazione delle relazioni', l presidente Usa, come al solito, è ...

Donald Trump scalda l'incontro con Vladimir Putin : "Rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...

Usa e Russia - dal 1943 a oggi : 75 anni di vertici tesi - : Da quelli durante la Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni 2000, passando per la Guerra fredda. Sono stati molti i faccia a faccia fra Mosca e Washington che hanno visto protagonisti personalità ...

Dazi : Tusk - dovere Ue-Cina-Usa-Russia evitare guerra : "E' comune dovere di Ue, Cina, Usa e Russia non iniziare guerre commerciali". Così, nella conferenza stampa congiunta con il premier cinese Li Keqiang e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude ...

Trump contro Russia - Ue e Cina : 'Sono nostri nemici'. Tusk : 'Usa diffonde fake news' : Trump contro il resto del mondo. Russia, Unione europea e Cina sono 'nemici' degli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un'intervista all'emittente statunitense Cbs. 'Penso che abbiamo molti ...

Trump : “Unione Europea è nostro nemico. In parte anche Russia e Cina”. Tusk : “Fake news. Usa e Ue sono migliori amici” : Un’intervista rilasciata da Donald Trump alla Cbs costringe alla replica via twitter Donald Tusk. Nel giorno in cui Theresa May racconta alla Bbc che il presidente degli Stati Uniti d’America le avrebbe consigliato di “fare causa all’Unione Europea” i rapporti tra Usa e Ue sono messi ulteriormente in dubbio direttamente dallo stesso Trump. Nell’intervista rilasciata al network americano l’inquilino della Casa ...

Usa : Trump - Ue nostro nemico; in parte anche Russia e Cina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa-Russia : presidente Colombia - Trump convinca Putin a isolare il Venezuela di Maduro : ... un legame in gran parte costruito quando era presidente Hugo Chavez, e confermato nel tempo grazie anche a intese di collaborazione su Difesa ed economia. Bogotà è tra è paesi più impegnati nella ...

