Russia 2018 | Trump si congratula con Putin | “uno dei migliori mondiali”

Mondiali Russia 2018 – Il ritorno trionfale della Francia : bagno di folla per gli eroi Bleus a Parigi [GALLERY] : Grande festa all’eroporto Roissy-Charles de Gaulle di Parigi per l’arrivo della Francia campione dei Mondiali di Russia 2018 Dopo la strepitosa finale vinta ieri per 4-2 sulla Croazia, la Francia è ritornata in patria. All’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle di Parigi autentico bagno di folla per gli eroei del Mondiale.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Il ritorno trionfale della Francia: bagno di folla per gli eroi ...

Mondiali Russia 2018 : ecco come la Presidentessa della Croazia ha conquistato i cuori di tutti : Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidentessa della Croazia, ha conquistato tifosi e spettatori di tutto il mondo della finale dei Mondiali vinta dalla Francia contro la Croazia. La donna è apparsa commossa quando ha abbracciato il capitano della sua squadra, Luka Modric. Vestita con la maglia a scacchi rossi e bianchi della sua nazionale, ha sussurrato qualcosa all’orecchio dell’asso croato mentre riceveva il premio del Pallone d’Oro del torneo come ...

Mediaset - Russia 2018 successo mondiale tv : 297 mln spettatori : Roma, 16 lug., askanews, - Grande successo di pubblico per Mediaset, che per la prima volta in Italia, ha trasmesso in diretta e gratuitamente tutte le 64 partite dei Mondiali di Calcio 2018. L'...

Mondiali Mediaset : oltre 297 mln di spettatori in tv e il boom sul web per Russia 2018 : Grande soddisfazione di Mediaset per i numeri del Mondiale appena concluso e trasmesso in diretta e gratuitamente. L'ascolto cumulato di tutti i 64 match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, ...

Russia 2018 - marea umana aspetta la Francia campione tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo : MASSIMO RICONOSCIMENTO Non solo Coppa del Mondo. Tutti i componenti della nazionale francese campione in Russia verranno decorati con la Legion d'Onore, tra i massimi riconoscimenti dello Stato ...

Russia 2018 - un successo Mondiale per Mediaset con 297 milioni di telespettatori : Per la prima volta in Italia, Mediaset ha trasmesso in diretta e gratuitamente tutte le 64 partite dei Mondiali di Calcio 2018. L’ascolto cumulato di tutti i match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, 49 milioni in più (+19,7%) rispetto all’edizione precedente con l’Italia in campo, “Brasile 2014”, trasmessa da due diversi operatori, Rai più Sky. Ecco i dati d’ascolto più ...

Mondiali Russia 2018 – Eden Park lancia uno speciale papillon per celebrare la Francia : Un tocco di French Flair per celebrare il mondiale! Il papillon di Eden Park per omaggiare la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 Eden Park festeggia la vittoria della nazionale francese declinando il caratteristico papillon rosa in variante blu, bianca e rossa. Dettaglio chic ed accessorio in grado di definire in modo chiaro ed audace l’identità di chi lo indossa, rappresenta al meglio lo stile alla francese proprio del ...

Russia 2018 e diritti tv - Mediaset si è accaparrata il miglior Mondiale della storia : Russia2018: un successo, non solo televisivo! Quando alla fine del 2017, Mediaset acquisì per circa 78 milioni i diritti per le 64 partite del Mondiale di calcio, furono in molti a supporre che l’investimento non fosse conveniente, stante il fatto che l’Italia era stata eliminata un mese prima dalla Svezia. L’eliminazione della Nazionale italiana avrebbe potuto far scemare di molto l’interesse per tutto il Mondiale rendendo l’investimento poco ...

Russia 2018 - Salvini : “a Mosca senza volo di stato” : “Non c’e’ stato nessun volo di Stato, sono arrivato su un normalissimo volo di linea” a Mosca per la finale dei Mondiali di calcio. Lo ha detto Matteo Salvini a Mosca, in una conferenza stampa specificando che la sua presenza era “organizzata e ospitata dalla Fifa”. (AdnKronos)L'articolo Russia 2018, Salvini: “a Mosca senza volo di stato” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Russia 2018 - i complimenti di Buffon alla Francia : 'Cinque finali in 20 anni non si fanno per caso' : 'complimenti Francia! 5 finali tra Mondiali ed Europei in 20 anni non si fanno per caso'. Il messaggio ai neo campioni del mondo è dell'ex capitano dell'Italia, Gianluigi Buffon, 'francese d'adozionè, ...

Russia 2018 - Blatter : “alla fine il cielo piangeva per la Croazia e Var” : “Mondiale eccezionale!Complimenti all’organizzazione e specialmente alla Russia! E alla fine il cielo piangeva per la Croazia e per la decisione della Var”. Lo scrive su Twitter l’ex presidente della Fifa, Joseph Blatter, all’indomani del successo della Francia sulla Croazia. Durante la premiazione, a Mosca, si e’ scatenato un nubifragio.L'articolo Russia 2018, Blatter: “alla fine il cielo piangeva ...

Mondiali 2018 Russia - Francia in coro : 'It's coming home' per Pogba. E a Kanté : 'L'unico a fermare Messi' : Un piccolo guerriero in campo eppure talmente timido per sottoporsi alle classiche foto post-vittoria sfoggiando la Coppa del Mondo: ecco perché il solidale N'Zonzi ha invitato i compagni a concedere ...

Luka Modric - storia della vera star di Russia 2018 : Da bambino ha vissuto sulla pelle gli orrori della guerra in Jugoslavia, oggi è diventato eroe nazionale nonostante critiche e guai giudiziari

Russia 2018 - Blatter polemico : 'Il cielo di Mosca piangeva per la Croazia e per la decisione del Var' : La polemica non è nuova, ma prende nuovamente quota a mondiale concluso. Joseph Blatter applaude la Russia per l'organizzazione dell'Evento e torna ad attaccare la Var. L'ex presidente della Fifa ha ...