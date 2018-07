Russia 2018 | multate Pussy Riot per invasione di campo ai Mondiali

Mondiali Russia 2018 : Francia campione del mondo. Le immagini più belle : Ecco le immagini più belle della giornata che ha sncito l'ascesa della Francia sul tetto del mondo calcistico . Decisiva la vittoria contro la Croazia nella finale dello stadio Luzhniki di Mosca. © ...

Mondiali 2018 Russia - la domanda di Pitana virale sul web : perché chiede ai capitani 'Russia o Coca-Cola'? : Il momento del "palla o campo" con la monetina è seguito dalle telecamere di tutto il mondo e anche da un microfono, che cattura chiaramente le parole del fischietto della finalissima: "Russia o Coca-...

Mondiali 2018 – ‘Russia o Coca Cola?’ - la strana domanda di Pitana ai capitani di Francia e Croazia è già virale [VIDEO] : Il direttore di gara argentino ha usato una formula particolare per assegnare palla o campo, una domanda che ha fatto subito il giro del web Di solito la scelta è tra palla o campo, quando l’arbitro però è l’argentino Nestor Pitana la situazione cambia eccome. Ne sanno qualcosa Lloris e Modric, capitani di Francia e Croazia che, a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale Mondiale di Russia 2018, si sono sentiti ...

Mondiali Russia 2018 – Matuidi ci prova - il francese stuzzica Pogba sul ritorno alla Juve : la risposta di Paul è sorprendente [VIDEO] : Durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo, Matuidi chiede a Pogba di tornare alla Juventus, il centrocampista dello United risponde a suo modo Calciomercato in diretta social, Blaise Matuidi chiama Paul Pogba alla Juventus durante i festeggiamenti della Francia per la vittoria della Coppa del Mondo. I due compagni di squadra si divertono a parlare con i tifosi in diretta sui social, un’occasione che il ...

Mondiali 2018 Russia - Presidente Croazia : 'Squadra di leoni - scritta la storia'. Macron : 'Mercy' : Anche Andrej Plenkovic, primo ministro croato, ha voluto complimentarsi coi suoi: "Per me i nostri ragazzi sono Campioni del mondo! Hanno giocato benissimo, i francesi hanno avuto molta fortuna nel ...

Mondiali Russia 2018 - la Presidente croata si commuove : “bravi biancorossi - avete combattuto come leoni” : Presente sul palco d’onore per la premiazione, la Presidente croata si è commossa abbracciando tutti i propri giocatori Una sconfitta che non cancella l’orgoglio della Croazia e della sua Presidente Kolinda Grabar Kitarovic, comunque soddisfatta del Mondiale giocato dalla Nazionale croata. Fabio Ferrari/LaPresse Vestita con la maglia a scacchi durante la premiazione, la Kitarovic si è anche commossa nel consegnare la medaglia a ...

Mondiali Russia 2018 - conferenza stampa-show di Deschamps : invasione dei calciatori francesi [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, conferenza stampa di Deschamps movimentata dall’ingresso dei calciatori della Nazionale francese Mondiali Russia 2018, conferenza stampa-show di Deschamps. Il tecnico della Francia campione del mondo si è recato negli spogliatoi pronto a confrontarsi con la stampa, volenteroso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il tecnico è stato però interrotto dall’invasione dei suoi stessi calciatori, i quali ...

Mondiali Russia 2018 - Griezmann si presenta in conferenza stampa con la bandiera dell’Uruguay : Mondiali Russia 2018, Griezmann ha incuriosito i tifosi francesi dato che si è presentato in conferenza stampa con la bandiera dell’Uruguay Mondiali Russia 2018, Griezmann si è presentato ‘curiosamente’ in conferenza stampa con la bandiera dell’Uruguay. In molti si sono domandati il motivo di tale gesto, motivo che è da ricercare tra le righe di alcune dichiarazioni del calciatore dell’Atletico Madrid. ...

Furto di medaglia durante la premiazione? A Russia 2018 ”la strana manovra” della donna dietro Putin [VIDEO] : Una donna si infila in tasca una medaglia durante la premiazione dei Mondiali di Russia 2018, si tratta di Furto? Il video che potrà schiarirvi le idee Una segnalazione, giunta direttamente da Arianna Fontana, fa insospettire i suoi follower (e non solo) sulle sorti di una medaglia alla premiazione dei Mondiali di Russia 2018. Il premio è finito infatti in tasca alla donna che durante la premiazione del torneo iridato è dietro Putin. I ...

Mondiali Russia 2018 – Prima i sorrisi - poi l’amarezza : tifosi croati delusi nei pub di Milano [GALLERY] : Prima le risate e poi le lacrime per i tifosi della Croazia riunitisi a Milano per vedere insieme la finale dei Mondiali di Russia 2018 La Francia alza la coppa del mondo al cielo allo stadio Luzhniki di Mosca 20 anni dopo la Prima volta: la magica notte del 3-0 allo Stade de France contro il Brasile in cui i transalpini si laurearono per la Prima volta nella loro storia campioni del mondo; da Francia 1998 ad oggi per i transalpini 5 ...

Mondiali Russia 2018 - Modric orgoglioso della sua Croazia : “siamo stati la squadra migliore per gran parte dell’incontro” : Il capitano della Croazia ha parlato ai media del proprio Paese dopo la sconfitta in finale contro la Francia, palesando amarezza e orgoglio Una sconfitta che fa male, un colpo duro da digerire soprattutto per quanto visto in campo. La Croazia esce a testa altissima dalla finale dei Mondiali di Russia 2018, dimostrando orgoglio anche dopo questo tremendo ko. AFP PHOTO / Jewel SAMAD / A metterci la faccia non poteva che essere Luka Modric, ...

Mondiali Russia 2018 – Pelè incorona Mbappè : “come me sei l’unico U20 a segnare in una finale di Coppa del Mondo” : Mbappè macina record su record: il talentino francese è il primo giocatore U20 dai tempi di Pelè a segnare in una finale di Coppa del Mondo Sul Mondiale vinto dalla Francia c’è la firma di Kylian Mbappè. Il giovane talento transalpino è risultato il miglior marcatore dei ‘Bleu’ insieme a Griezmann, con 4 reti, ed ha anche segnato l’ultimo gol dei ragazzi di Deschamps in finale. Grazie a questa rete, Mbappè è ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps ammette : “siamo campioni del mondo - ma non abbiamo espresso bel gioco” : Il commissario tecnico della Francia ha ammesso il fatto che la sua squadra non abbia espresso bel gioco, sottolineando però come il titolo sia meritato La Francia è campione del mondo, vent’anni dopo l’ultima volta. Un successo voluto, sudato e meritato per la selezione di Didier Deschamps, autentico artefice di questa splendida cavalcata. Fabio Ferrari/LaPresse Il commissario tecnico dei ‘Galletti’ non sta nella ...

Mondiali 2018 Russia - la rivincita di Deschamps : bis come Zagalo e Beckenbauer : "È meraviglioso, qualcuno è campione del mondo a 19 anni. Non abbiamo fatto un grande gioco ma abbiamo mostrato qualità mentali . E abbiamo comunque realizzato quattro gol. Il titolo è meritato". ...