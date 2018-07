Rossi | “La gara più bella della stagione”

Roma - De Rossi in tutta sincerità : “la Juve parte tre passi avanti” : Roma, De Rossi sa bene quale sia il valore di Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus che aumenta il gap con le inseguitrici “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso. E’ evidente che continuano a puntare a qualcosa di più in alto”. E’ il pensiero del capitano della Roma, Daniele De Rossi, sull’approdo di CR7 alla Juventus. ...

Giorgia Rossi e il fidanzato Alessio Conti : “Lavorare insieme è bellissimo” : Giorgia Rossi fidanzata con Alessio Conti: amore a gonfie vele tra i due Procede a meraviglia la storia d’amore tra Giorgia Rossi e Alessio Conti, i due giornalisti sportivi di Mediaset. L’amore è sbocciato proprio dietro le quinte dei programmi tv e non accenna a diminuire. Lavorare insieme non è un ostacolo per Giorgia e […] L'articolo Giorgia Rossi e il fidanzato Alessio Conti: “Lavorare insieme è bellissimo” ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “La seconda fila è buona - non siamo messi male. Gomme decisive” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare della sesta posizione sulla griglia di partenza del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non ha brillato nelle qualifiche del Sachsenring ma ha fatto meglio del previsto considerando le complicate prove libere del venerdì: il centauro di Tavullia ha degli evidenti problemi con la Yamaha ma non molla mai e proverà sicuramente a essere protagonista su un tracciato a lui poco ...

MotoGp - Flamigni pensa positivo : “la moto di Valentino Rossi? Registrati piccoli miglioramenti” : Matteo Flamigni parla in vista del nono appuntamento del campionato mondiale di motoGp, il telemetrista di Valentino Rossi commenta le condizioni della moto del pilota della Yamaha In attesa del nono round del campionato mondiale di motoGp, i piloti si preparano a darsi battaglia sulla pista del Sachsenring, che domenica metterà in scena il Gp di Germania. A commentare le prestazioni della moto di Valentino Rossi, anche il suo ...

Mario Serpa attacca Claudio Sona/ “La pRossima volta mettici la faccia e non rompermi i c*****ni” : Mario Serpa, sulle Instagram Stories, attacca l'ex fidanzato Claudio Sona: "mettici la faccia, invece che sguinzagliare i tuoi scagnozzi. Lasciatemi in pace o sgancio una bomba"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 01:01:00 GMT)

Giorgia Rossi - una vita a “latte e… calcio” con qualche gaffe : “una volta ho confuso Tacchinardi con il mio fidanzato” : Giorgia Rossi è la donna protagonista di questi Mondiali di Russia 2018, la bella giornalista rilascia un’intervista in cui confessa la gaffe commessa con Alessio Tacchinardi Giorgia Rossi è l’esperta di calcio che non ti aspetti. Professionale, tecnica e bellissima, la 31enne di Roma ha una passione sconfinata per lo sport più amato d’Italia e anche per questo è stata eletta madrina indiscussa di questi Mondiali di ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “La vittoria di Assen? Bei ricordi. Qui sempre competitivi - non sai cosa può succedere…” : L’ultimo successo della Yamaha nel Mondiale MotoGP risale a un anno fa quando Valentino Rossi riuscì a trionfare ad Assen con una delle sue proverbiali prestazioni. Il Dottore si impose con grande autorevolezza all’Università del motociclismo, uno dei suoi tracciati preferiti dove ha sempre fatto la differenza mettendo in pista tutta la sua classe. Alla vigilia del GP di Olanda 2018, il centauro di Tavullia si trova secondo in ...

Vasco Rossi rivendica la scelta “perfetta” della scaletta di VascoNonStop Live e annuncia : “La storia continua” : Se alla vigilia del debutto ufficiale c'era stato qualche mal di pancia da parte di alcuni sulla scaletta di VascoNonStop Live, subito dopo il soundcheck che aveva svelato i brani del nuovo tour, a bocce ferme dopo l'ultimo concerto al San Filippo di Messina Vasco Rossi rivendica tutte le decisioni prese e i risultati ottenuti. Il primo bilancio tracciato al termine di un tour da 450.000 presenze parte proprio dalla volontà di sottolineare la ...

MotoGp - Valentino Rossi e il ‘problema’ Viñales : “la Yamaha va male per colpa sua? Vi dico la verità” : Valentino Rossi ha spezzato una lancia a favore del suo compagno di squadra, sottolineando come i problemi della Yamaha non derivino da lui La dote di uomo squadra non gli è mai mancata, anche se tenuta nascosta per via delle grandi rivalità con i propri compagni di squadra. E’ arrivato il momento di rispolverarla però per Valentino Rossi, dal momento che crescono sempre di più le critiche contro Maverick Viñales, considerato la causa dei ...

Valentino Rossi - GP Catalogna 2018 : “La Michelin ha sbagliato le gomme! Ho fatto un errore - difficile puntare al podio” : Valentino Rossi scatterà in settima posizione in occasione del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha faticato nelle qualifiche del Montmelò e non è riuscito a rispettare le attese della vigilia che lo volevano in lotta per la pole position. Il centauro di Tavullia ha ammesso però di aver commesso un errore che gli ha impedito di scattare più avanti: “Non sono molto contento perché sarei potuto partire in ...

Valentino Rossi - GP Catalogna 2018 : “La pista dovrebbe adattarsi alla Yamaha. Lorenzo in Honda? Una sorpresa” : Valentino Rossi guarda con fiducia al pRossimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, in Catalogna. Sul tracciato del Montmeló, il campione di Tavullia ha vinto in dieci occasioni in carriera e si augura di essere veloce, forte del risultato conseguito al Mugello (terzo posto). “Negli ultimi anni ho avuto risultati molto diversi a Barcellona: l’anno scorso ho faticato tantissimo, non me l’aspettavo vista la vittoria del 2016 ...

Valentino Rossi - GP Catalogna 2018 : “La pista è adatta alla Yamaha. Dobbiamo fare punti” : Valentino Rossi arriva all’appuntamento in Catalogna, settimo del Mondiale 2018 di MotoGP, fiducioso e conscio delle proprie possibilità. Reduce dal terzo posto del round del Mugello (Italia), il campione di Tavullia si presenta ai nastri di partenza di un weekend che è sempre stato particolarmente gradito (10 vittorie, 7 nella classe regina). “Negli ultimi test a Montmeló abbiamo trovato qualcosa…Ci conto, credo che il ...

Alessio Rossi - Giovani industriali : “La flat tax non serve. Meglio semplificare il fisco” : L’apertura di credito c’è, non fosse altro che per «affinità generazionali: l’età media si è abbassata e c’è stato rinnovamento della classe dirigente». Però i Giovani imprenditori piantano anche paletti profondi: «Senza pregiudizi», spiega il numero uno Alessio Rossi, 38 anni, alla guida dell’associazione dall’anno scorso. Sulla flat tax per le im...

Danilo Petrucci : “La Ducati è la Ferrari delle due ruote : un sogno. Sono un pilota tutto cuore - come CapiRossi. Dovizioso il mio sponsor” : Danilo Petrucci sarà in sella alla Ducati durante il Mondiale MotoGP 2019: sarà lui ad affiancare Andrea Dovizioso nel team ufficiale della scuderia di Borgo Panigale dopo quattro anni con il Team Pramac. Una meritata promozione per il 27enne che oggi ha raccontato le sue prime sensazioni alla Gazzetta dello Sport: “Domenica dopo la gara del Mugello mi Sono trovato nel camion con Ciabatti, Vergani e Dall’Igna e la prima parola di ...