Ronaldo | Applausi rovesciata fantastici

Cristiano Ronaldo e la Juve - quando gli applausi contano più dei soldi : Che Cristiano Ronaldo si piaccia parecchio, non è una novità. Che mal digerisca le critiche e preferisca circondarsi di persone che lo incensano, è altrettanto noto. Certo, pensare che possa lasciare il Real Madrid per qualche complimento in più può apparire folle, ma nel puzzle delle motivazioni che lo stanno spingendo verso la Juventus, la standing ovation che i tifosi bianconeri gli dedicarono in Champions in occasione di ...