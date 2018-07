Ronaldo si presenta | ' Non sono venuto qui in ferie Voglio trionfare con la Juventus'

Presentazione Cristiano Ronaldo - il web si scatena : l’incontro con Sturaro [FOTO] : 1/8 ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - dalle visite mediche alla presentazione : rivivi la sua prima giornata bianconera : 18:35 16 lug "La Juventus è una grande squadra, con un grande allenatore: è stata una decisione facile scegliere la Juve, uno dei migliori club al mondo". 18:32 16 lug Ecco Cristiano Ronaldo! 18:30 ...

Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve : 'Lascerò un segno anche qui' - : Le prime parole del portoghese da giocatore bianconero nella conferenza stampa allo Stadium: "È stata una scelta facile", spiega. Nessun limite alle ambizioni della squadra: "Lotteremo per tutti i ...

Presentazione Cristiano Ronaldo - la mamma : “non è vero che volevo Manchester” : Presentazione Cristiano Ronaldo – E’ una giornata storica per la Juventus, si è da poco conclusa la conferenza stampa del portoghese. Presente anche Dolores Aveiro, mamma del calciatore che ha risposto alle domande della stampa, circa una sua vecchia dichiarazione dove ‘spingeva’ Ronaldo a tornare a Manchester: “No, assolutamente non è vero. Sono felicissima della scelta che ho fatto. Una nuova avventura, una ...

Cristiano Ronaldo si presenta : "Sono qui per lasciare il segno" : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus ormai da qualche giorno ma il fuoriclasse di Funchal ha svolto oggi le visite mediche di rito ed ha apposto la sua firma sul contratto quadriennale propostogli dal club bianconero. Alle 18:30 l'ex Real Madrid si è finalmente presentato ai suoi nuovi tifosi ed ha risposto alle domande dei giornalisti presenti durante l'attesissima conferenza stampa. Ecco come si è presentato all'Italia e ai ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si presenta : “Voglio lasciare il segno nella storia del club. Lotteremo per vincere Champions” : Una sfida: quella di “lasciare il segno nella storia della Juventus”. Che tradotto, a Torino, vuol dire principalmente alzare la Champions League, “un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere e spero di poter aiutare il club a vincere questa competizione”. Cristiano Ronaldo dice quasi subito quel che tutti i tifosi bianconeri volevano sentir dire alla stella portoghese durante la conferenza stampa di presentazione, ...

CRISTIANO Ronaldo - PRESENTAZIONE IN DIRETTA/ Juventus : "I bianconeri un passo avanti nella mia carriera" : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: il calciatore portoghese ha parlato in conferenza stampa e ha ribadito il concetto della sfida e del passo avanti nella sua carriera(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:50:00 GMT)

Ronaldo si presenta alla Juve : “Orgoglioso di essere qui - mi piacciono le sfide” : «Mi piacciono le sfide, voglio lasciare il segno». Si presenta così Cristiano Ronaldo durante la conferenza stampa alla Juve. «Non mi piace stare nella mia zona di comfort e per questo ho scelto la Juve. Sono orgoglioso di essere qui». E ancora: «Mi farò trovare pronto, mi allenerò molto». «È stata una decisione facile, visto il potere che ha la J...

Juve - la presentazione di Cristiano Ronaldo LIVE : Visto il potere che ha la Juventus, ritengo sia una delle migliori squadre al mondo. Una decisione preso da tempo, i miei compagni ed amici mi han detto sempre che avrei potuto giocare qui. Un grande ...

Cristiano Ronaldo - diretta presentazione/ Juventus - streaming video Rai : "Scegliere è stato facile" : Cristiano Ronaldo, presentazione in diretta: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera dopo nove anni con il Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:29:00 GMT)

CRISTIANO Ronaldo - PRESENTAZIONE IN DIRETTA/ Juventus - streaming video Rai : la conferenza stampa comincia! : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera dopo nove anni con il Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:09:00 GMT)

LIVE Cristiano Ronaldo - la presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

CRISTIANO Ronaldo - PRESENTAZIONE IN DIRETTA / Juventus - gli ammiccamenti e quella rovesciata allo Stadium... : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera dopo nove anni con il Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:52:00 GMT)

#Cr7Day - i tifosi a Cristiano Ronaldo : «Portaci la Champions». Ora le visite mediche e poi la presentazione : Delirio Ronaldo. Mille tifosi hanno accolto questa mattina alle 9.55 il fenomeno portoghese all'arrivo al J-Medical, il centro medico del club, per le visite mediche. Ed è stata subito festa: l'...