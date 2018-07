Ronaldo | ' Non mi sento finito a 33 anni'

De Laurentiis svela : "Ecco perché non ho preso Cristiano Ronaldo" : Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su come dovrà essere la nuova stagione del Napoli e dopo aver annunciato Carlo Ancelotti ha ora voglia di rinforzare la rosa da mettere nelle mani dell'ex tecnico di Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayern Monaco. Il numero uno degli azzurri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha svelato come Jorge Mendes gli abbia offerto Cristiano Ronaldo: "Con Jorge Mendes c"è uno splendido rapporto di collaborazione e ...

Mourinho - che appello alle squadre di serie A : “non accettino passivamente l’arrivo di Ronaldo alla Juve” : L’allenatore portoghese ha espresso il proprio parere sull’arrivo di Ronaldo alla Juventus, invitando gli altri team di serie A a non accettarlo passivamente L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha sorpreso proprio tutti, José Mourinho compreso. L’allenatore portoghese è rimasto spiazzato dalla scelta del connazionale, che ha deciso di chiudere la sua avventura al Real Madrid per vestire la maglia della ...

Napoli - De Laurentiis spiega : “ecco perchè non ho preso Cristiano Ronaldo” : Napoli, De Laurentiis ha svelato i motivi che l’hanno portato a non acquistare Cristiano Ronaldo nonostante l’amicizia con Mendes Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spiegato il motivo del mancato assalto a Cristiano Ronaldo. Il patron partenopeo, parlando a Radio Kiss Kiss, ha analizzato le calde ore di mercato nelle quali avrebbe potuto piazzare il colpo: “Mendes è un amico, siamo stati a casa sua a parlare ...

Napoli - De Laurentiis : "Vi spiego perché non ho preso Cristiano Ronaldo" : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Ansa Il presidente fra i tifosi, il presidente coi bambini, il presidente in full immersion col Napoli. Aurelio De Laurentiis completa l prima settimana ...

Cristiano Ronaldo e non solo : perché il calcio italiano sta vincendo il mondialino del mercato : In due modi: osservando i volti di chi è sbarcato quest'estate nel nostro mondo del pallone o di chi è tornato dopo un lungo pellegrinaggio all'estero, e sciorinando alcuni dati sul mercato in corso, ...

Di Maio : 'Di quelli che pagano Ronaldo 400 milioni non me ne frega niente' : Insiste sul Decreto Dignità Luigi Di Maio , impavido nei confronti di chi lo ammonisce di stare per recare gravi danni ad alcuni settori dell'economia Italiana. Il vicepremier non si lascia intimorire da tali affermazioni e continua imperterrito nella sua lotta contro il gioco d'azzardo , ben deciso ad attaccarlo anche sul versante degli ...

Cristiano Ronaldo - la bomba : 'Alla Juventus perché il Napoli non lo ha voluto' : L'ultima bomba su Cristiano Ronaldo la sgancia il Corriere dello Sport , che rivela un retroscena piuttosto clamoroso, in attesa di conferme o di smentite. Secondo quanto si legge sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il portoghese era pronto ad andare al ...

Azzardo - Di Maio : “Distrugge le famiglie italiane - via gli spot. Me ne frego se non pagano Ronaldo” : “Perché venirmi a dire che non posso abolire la pubblicità sul gioco d’Azzardo? Perché c’è qualche squadra di calcio che perde i soldi per pagare Cristiano Ronaldo 400 milioni di euro? Abbiate pazienza, non me ne frega niente, io abolisco la pubblicità sul gioco d’Azzardo perché sta distruggendo le famiglie”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando a Matera. L'articolo Azzardo, Di Maio: “Distrugge le ...

Lazio - Acerbi lancia la sfida ai microfoni di CalcioWeb : “Cristiano Ronaldo e la Juve non possono farci paura - dopo la malattia ho un’altra testa. Nazionale? Sarei orgoglioso. Di Francesco? Ci vedremo al Derby” : Francesco Acerbi non ha paura e in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb lancia la sfida alla Juve di Cristiano Ronaldo: “erano già fortissimi prima, adesso con questo colpo che non si aspettava nessuno lo sono ancora di più ma non ci possono fare paura. Sono altre le cose della vita che possono fare paura, e a me non ha fatto paura neanche la malattia quindi figuriamoci se mi posso spaventare della Juve e di Cristiano ...

Juventus - Caldara su Ronaldo : “da anni non arrivava in Italia un campione così” : “C’è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere”. Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande soddisfazione per l’arrivo di CR7: “La società ha fatto un’impresa a portare a Torino il miglior giocatore del mondo – ha spiegato l’ex atalantino -, normale e giusto che ci sia questo entusiasmo e io sono onorato di giocare con ...

Inter - lo striscione dei tifosi : 'Ronaldo Non ci fai paura' : TORINO - L'entusiamo dettato dalla campagna acquisti dell' Inter non è stato annacquato dal roboante arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A testimoniarlo è uno striscione appeso dai tifosi ad ...

Spalletti : 'Ronaldo un grande - ma l'Inter non è inferiore' : APPIANO GENTILE - È Luciano Spalletti icona della rinascita nerazzurra. E tocca a lui lanciare il guanto di sfida a Cristiano Ronaldo: 'Lui darà forza e visibilità al nostro campionato che una volta ...

Lazio - Parolo : 'Dimentichiamo il passato per puntare alla Champions. Ronaldo? Non vedo l'ora di affrontarlo' : Il centrocampista della Lazio , Marco Parolo , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport : 'Con nuovi volti e nuove energie si riparte dimenticando il passato. Abbiamo tanti giorni per migliorare e puntare alla Champions . Cresceremo e lo stiamo facendo, adesso dobbiamo dare ...

Salvini : “Ronaldo? Soldi privati - ma non vadano a discapito di altri” : “Sono Soldi privati, l’importante è non vadano a discapito di altre aziende di famiglia”. Lo ha detto Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5, parlando dell’acquisto milionario del campione portoghese Cristiano Ronaldo da parte della Juventus e delle proteste di un gruppo di operai dello stabilimento Fca di Melfi. “Saranno contenti gli juventini – aggiunge Salvini – temo che i bianconeri con ...