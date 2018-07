RONALDO DAY JUVENTUS - LA GIORNATA IN DIRETTA/ Live video - bagno di folla a Torino : “Portaci la Champions” : RONALDO Day JUVENTUS, la GIORNATA in DIRETTA Live: video. bagno di folla a Torino: “Portaci la Champions”, dicono i tifosi al fuoriclasse portoghese arrivato dal Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:57:00 GMT)

Torino - è iniziato il CR7 day. RONALDO è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...

#Cr7Day - i tifosi a Cristiano RONALDO : «Portaci la Champions». Ora le visite mediche e poi la presentazione : Delirio Ronaldo. Mille tifosi hanno accolto questa mattina alle 9.55 il fenomeno portoghese all'arrivo al J-Medical, il centro medico del club, per le visite mediche. Ed è stata subito festa: l'...

Juventus – Cristiano RONALDO DAY - il primo coro per il portoghese è già virale : “portaci la Champions” : I tifosi della Juventus assiepati fuori dal JMedical hanno già coniato il primo coro per Cristiano Ronaldo, ovviamente relativo alla Champions ‘Ronaldo portaci la Champions‘. Così i tifosi bianconeri, dalle prime ore di questa mattina in attesa, hanno salutato il cinque volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo che poco fa per qualche minuto è uscito fuori dal JMedical per salutare la folla in attesa. L’ultimo acquisto ...

Juventus – Cristiano RONALDO DAY : il giorno tanto atteso è arrivato - ecco CR7 al JMedical [GALLERY E VIDEO] : Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical e, prima di iniziare le visite mediche, ha salutato i tifosi presenti all’esterno della struttura Il giorno tanto atteso è arrivato, Cristiano Ronaldo comincia oggi la sua nuova vita con la maglia della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per l’asso portoghese, che già questa sera ripartirà per continuare le sue vacanze. Prima di cominciare i test medici, l’ex Real Madrid ...

Cristiano RONALDO DAY LIVE - il portoghese è arrivato al J medical : tifosi in delirio [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Juventus - Cristiano RONALDO-day : entusiasmo alle stelle fuori dal J-medical : Juventus, Cristiano Ronaldo-day al J-medical la folla di tifosi bianconeri si è radunata in attesa dell’arrivo del fenomeno portoghese Con le visite mediche comincia oggi, ufficialmente, l’avventura dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’arrivo al J Medical è previsto per la metà della mattinata ma già centinaia sono i tifosi che affollano l’area davanti al centro medico in attesa ...

RONALDO Day : E' il giorno di Cristiano Ronaldo . Lunedì 16... uno più sei, sette. E non poteva essere diversamente, per CR7. Tutti lo aspettano. Tutti vogliono vederlo, dopo averne seguito le gesta a distanza. Il ...

Juventus - tutte le tappe del Cristiano RONALDO-day : TORINO - Domani mattina, attorno alle 10. Ecco quando è prevista l'alba del Ronalday juventino. A quell'ora Cristiano Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla ...

'Bem-vindo em Torino' : città pronta per il RONALDO-Day. Manifesti CR7 nei negozi del centro : 'Per Torino spiega il presidente di Ascom-Confcommercio Torino, Maria Luisa Coppa l'arrivo di un campione come Ronaldo è una formidabile occasione di traino per l'economia e per il marketing. Da ...