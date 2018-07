Ronaldo Day : E' il giorno di Cristiano Ronaldo . Lunedì 16... uno più sei, sette. E non poteva essere diversamente, per CR7. Tutti lo aspettano. Tutti vogliono vederlo, dopo averne seguito le gesta a distanza. Il ...

Ronaldo Day : (AdnKronos) – E’ il giorno di . Lunedì 16… uno più sei, sette. E non poteva essere diversamente, per CR7. Tutti lo aspettano. Tutti vogliono vederlo, dopo averne seguito le gesta a distanza. Il neo acquisto della Juventus affronta così le tradizionali visite mediche al ‘J Medical’ e poi l’attessisima conferenza stampa. Senza, per il momento, alcuna ‘presentazione show’. Il passaggio del ...

Ronaldo Day : (AdnKronos) – E’ il giorno di . Lunedì 16… uno più sei, sette. E non poteva essere diversamente, per CR7. Tutti lo aspettano. Tutti vogliono vederlo, dopo averne seguito le gesta a distanza. Il neo acquisto della Juventus affronta così le tradizionali visite mediche al ‘J Medical’ e poi l’attessisima conferenza stampa. Senza, per il momento, alcuna ‘presentazione show’. Il passaggio del cinque ...

Juventus - tutte le tappe del Cristiano Ronaldo-day : TORINO - Domani mattina, attorno alle 10. Ecco quando è prevista l'alba del Ronalday juventino. A quell'ora Cristiano Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla ...

Juventus - tutte le tappe del Cristiano Ronaldo-day : TORINO - Domani mattina, attorno alle 10. Ecco quando è prevista l'alba del Ronalday juventino. A quell'ora Cristiano Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla ...

'Bem-vindo em Torino' : città pronta per il Ronaldo-Day. Manifesti CR7 nei negozi del centro : 'Per Torino spiega il presidente di Ascom-Confcommercio Torino, Maria Luisa Coppa l'arrivo di un campione come Ronaldo è una formidabile occasione di traino per l'economia e per il marketing. Da ...

Juventus - il programma del Cristiano Ronaldo-day : visite e presentazione - tutti gli orari : Cristiano Ronaldo-day, la Juventus prepara l’arrivo del fenomeno portoghese: ecco il programma dell’arrivo a Torino di CR7 Juventus, il programma del Cristiano Ronaldo-day è stato delineato dal club torinese. Il 16 luglio sarà il giorno dell’arrivo e delle visite mediche di CR7 con i bianconeri, come confermato anche dal club. In merito alla presentazione alla stampa invece, le prime indiscrezioni di Skysport, rivelano ...

Juventus - lunedì è il Ronaldo-Day. Poi CR7 ripartirà per le vacanze : ... non un semplice incontro con i media in sala conferenza, vista l'entità delle richieste per presenziare all'evento con giornalisti in arrivo da tutto il mondo, ma la possibilità di utilizzare la ...