Ronaldo | «Champions League? La Juve può raggiungerla»

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Champions? Sono qui per lottare per tutti i trofei. Voglio lasciare il segno” : “So che la Champions è un trofeo che tutte le squadre Vogliono vincere, lotteremo per tutti i trofei. È vero che la competizione è pesante, ma dobbiamo essere tranquilli e concentrati”. Così Cristiano Ronaldo nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “La Champions è molto difficile da vincere, spero di poterla aiutare. La Juve ci è arrivata molto vicina, ma le finali Sono sempre ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si presenta : “Voglio lasciare il segno nella storia del club. Lotteremo per vincere Champions” : Una sfida: quella di “lasciare il segno nella storia della Juventus”. Che tradotto, a Torino, vuol dire principalmente alzare la Champions League, “un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere e spero di poter aiutare il club a vincere questa competizione”. Cristiano Ronaldo dice quasi subito quel che tutti i tifosi bianconeri volevano sentir dire alla stella portoghese durante la conferenza stampa di presentazione, ...

Mourinho : 'Che colpo Ronaldo! Vorrei sfidare l'Inter o la Juve in Champions League' : In questo momento, il campionato italiano è diventato uno dei più importanti del mondo. Ronaldo alla Juventus può cambiare anche la prospettiva di squadre come Inter, Roma, Napoli, Milan: il suo ...

Effetto Cristiano Ronaldo : Juventus favorita per la vittoria della Champions - le quote parlano chiaro : Cristiano Ronaldo alla Juventus condiziona pesantemente anche le quote per la vittoria della Champions League: bianconeri davanti a tutti Il lungo lunedì che culminerà con la presentazione delle 18.30 è iniziato stamattina con le visite mediche. Cristiano Ronaldo vive la sua prima giornata da giocatore della Juventus, ma da giorni è ormai il protagonista indiscusso delle quote sulla prossima stagione. L’arrivo a Torino ha consolidato ...

