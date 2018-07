Ronaldo alla Juve | «L’età non conta | io sono diverso da tutti»

vanityfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) «La standing ovation? Un momento spettacolare per me. Un’accoglienza stupenda e per questo ringrazio, chi c’era allo stadio, al campo d’allenamento, all’aeroporto.. Darò la mia risposta in campo». Se la ricorda bene Cristianoquella serata di Champions League, quella rovesciata e quello stadio tutto in piedi. Non aveva ancora deciso allora dove sarebbe andato, come non lo aveva deciso la sera della finale di Champions quando ha saluto il Real Madrid. Abito impeccabile, il terzo della giornata, CR7 si è presentato cosìntus, al primo incontro pubblico da bianconero. https://twitter.com/ntusfc/status/1018903456051056646 Dal 30 luglio si allenerà con la squadra e vuole essere in campo in agosto per la prima di campionato.ntus dice grazie e ricorda che quella bianconera è stata l’unica offerta ricevuta in questa estate dal ...