Roma violenta Due militari fermano con forza un sospetto all' uscita della metro

Roma - il violentatore di Caracalla è l’uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L’uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla, a Roma, era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata Ventotto anni, originario del Gambia, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri. In prigione, però, c’è rimasto poco: il tentativo di violenza in via delle Camene, nel centro della Capitale, infatti, è di appena tre giorni dopo quello scatto ...

Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi

Roma - preso violentatore in flagranza : 20.26 Il molestatore "seriale" di Roma è stato arrestato, ieri in flagranza di reato. E' sospettato di 6 casi di reati a sfondo sessuale. La vicenda era stata denunciata ieri con una lettera al Corriere da una delle vittime, una ragazza che era stata palpeggiata e che lamentava anche l'indifferenza delle persone a cui aveva chiesto aiuto in strada. Il pm ha chiesto al gip la convalida dell'arresto per il reato di violenza sessuale.

Roma - arrestato presunto violentatore seriale : sospetti su sei casi : Le manette sono scattate dopo la denuncia da parte di una vittima. In passato il molestatore era stato fermato, ma poi sempre rilasciato

Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma. L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...

Roma - ghanese senza permesso di soggiorno tenta di violentare una Romana mentre fa jogging a Caracalla : Voleva smaltire il pranzo del giorno di festa. E così, in occasione di San Pietro e Paolo del 29 giugno scorso, ha messo scarpe e pantalonicini per regalarsi un po? di sport...

Immigrato clandestino cerca di violentare donna mentre fa jogging a Roma : Un Immigrato clandestino ha cercato di violentare una donna mentre questa faceva jogging a Roma, presso le Terme di Caracalla.La vittima della violenza, come racconta Il Messaggero, è una Romana di 38 anni, mentre il responsabile dell"assalto è un ghanese 33enne senza permesso di soggiorno che, sbucato da un cespuglio all"improvviso, ha cercato di abusare di lei.L"africano l"ha stretta con forza, iniziando a palpeggiarla. La donna ha chiamato ...

Roma violenta - choc a Trastevere : clochard ammazzato a bastonate : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave . La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere , davanti al ...

Incubo a Roma - padre orco assoldava ragazzi di colore per violentare la figlia disabile : chiesti 16 anni : Il papà mostro di Monteverde, che assoldava ragazzi di colore per far stuprare la figlia quindicenne e disabile, è risultato sano di mente, quindi, per la procura va processato e condannato con una ...