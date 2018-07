Roma | Turista incide una ‘G’ sul Colosseo | denunciato

Roma : Aggredisce turista e ruba smartphone - arrestato : Roma- Si e’ avvicinato a un turista e, dopo averlo minacciato, lo ha aggredito con calci e pugni per impossessarsi dello smartphone, di ultima generazione. La rapina e’ avvenuta la scorsa notte a Roma in via Giolitti, ad opera di un 21enne di nazionalita’ marocchina, senza fissa dimora, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I ...

Roma - turista ubriaca cade nel Tevere : paura al Ponte della Musica : Tragedia sfiorata nella notte a Roma dove una turista ucraina di 25 anni è caduta nel Tevere . La giovane, ubriaca , si è sporta troppo dal Ponte della Musica Armando Trovajoli finendo nel fiume. È ...

Roma - a Trastevere minaccia turista con il coltello per strapparle la borsa : preso : Gli agenti del commissariato di Polizia Colombo hanno arrestato in piazza San Callisto G.F., 42enne Romano, con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo, in via dei Fienaroli, aveva strappatoto la borsa a ...

Roma : Aggredisce turista per rubare cellulare - arrestata : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato una cittadina tunisina di 36 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina impropria. La donna ha teso l’agguato al turista americano di 67 anni in via Einaudi, nei giardini Villa Peretti e dopo averlo violentemente colpito, approfittando del momentaneo stordimento dell’uomo, la ladra gli ha sfilato ...

Roma - denunciato un turista che pilotava un drone sopra il Colosseo. Multati anche 26 ambulanti abusivi : Colosseo e Fori Imperiali, nuovi controlli antiabusivismo e antidegrado. Ieri pomeriggio, a meno di 48 ore dagli ultimi blitzi, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo ...

Roma : Ruba da zaino turista - arrestato : Roma – Gli agenti del Commissariato Colombo hanno notato, nella zona della stazione Termini, un giovane che seguiva con troppa insistenza un gruppo di turiste straniere. I poliziotti hanno iniziato a seguire il gruppo, fino ad accorgersi che il giovane, da dietro, aveva aperto la cerniera dello zaino dal quale aveva sfilato uno smartphone. Subito intervenuti, gli agenti sono riusciti a bloccare il ladro, nonostante la sua violenta ...

Turista borseggiata a Roma : quattro rom segnalate e linea sospesa : quattro rom, che si sono in principio rifiutate di fornire le proprie generalità, hanno fatto scattare una sorta di "allarme borseggiatrici" nella metro A della Capitale, all'altezza della stazione di Piazza di Spagna. Una Turista, nello specifico, sarebbe stata derubata. Stando alle prime riscostruzioni, le responsabili dello scippo erano state segnalate da alcuni passeggeri alle autorità competenti presenti in Metro, ma si erano opposte anche ...

Si tuffa in mare e muore : turista Romano affoga a Rimini. Era l'ultimo giorno di vacanza : Un uomo di 64 anni, residente a Roma, è morto mentre faceva il bagno in mare nella zona dello stabilimento numero 67 di Rimini. Il turista è stato visto dalla moglie e da alcuni...

Roma - denunciato turista austriaco : ha staccato un frammento dal Colosseo : Roma, denunciato turista austriaco: ha staccato un frammento dal Colosseo Le forze dell’ordine che stavano pattugliando la zona lo hanno colto sul fatto. Durante i controlli, sanzionati anche 27 venditori ambulanti abusivi Continua a leggere L'articolo Roma, denunciato turista austriaco: ha staccato un frammento dal Colosseo proviene da NewsGo.

Conte - 'turista' per caso a Roma. E alla scorta chiede : preoccupati? : Presidente del Consigllio e... turista per caso. Dopo la relazione dell'Anac in Senato, Giuseppe Conte si ferma in un bar a pochi passi da Palazzo Madama, in via dei Portoghesi, per gustare un caffè ...

Turista Romano muore mentre fa il bagno in Sardegna : Un Turista romano è morto mentre faceva il bagno in Sardegna. E' successo oggi pomeriggio sulla spiaggia La Caletta di Portoscuso, nel Sulcis: un 41enne di Roma è morto in acqua. Al momento non si sa ...

Roma : Tentano scippo a turista - arrestata coppia : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato una coppia di giovani cittadini del Gambia di 19 e 22 anni. Entrambi sono nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. E’ accaduto dopo un tentativo di scippo ai danni di una turista cilena nella zona di Castro Pretorio. I ladri hanno avvicinato la donna di 28 anni. E, atteso il momento propizio, l’hanno violentemente strattonata nel ...